Амбітні плани. Разумков розповів, як стане кісткою поперек горла Зеленського

Колишній спікер має намір перетягнути до себе частину «слуг»

Колишній спікер Дмитро Разумков розповів, як формуватиме в парламенті депутатську групу, в яку, зокрема, увійде частина депутатів, яка не голосувала за його відставку, та ті, хто буде виключений із фракцій через певні чинники. Про це він розповів в етері каналу «Україна 24».

Разумков зазначив, створюватиме депутатську групу, щоб втілити в життя ті обіцянки, із якими «слуги» йшли на вибори в 2019 році.

«Я буду переконувати колег повернутися до тих обіцянок, які ми давали людям. А одному це буде зробити важко. Думаю, для цього треба буде формувати більше року команду, чим я й займатимуся обов'язково», – сказав Разумков.

Важливо зазначити, що деякі народні депутати потрапили по списку у фракцію «Слуга народу». Якщо вони будуть виходити із лав монобільшості за власним бажанням, то за це їх можуть позбавити мандату. Тобто, щоб вони увійшли в іншу депутатську групу, їх треба виключити спеціально. Ексспікер прогнозує, що частина депутатів монобільшості буде робити все, аби їх виключили із «Слуги народу», щоб увійти у депутатську групу Разумкова.

«Більша частина депутатів буде робити все те, для того, щоб вирішити ті питання, які сьогодні стоять перед суспільством», – сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, за що ображається на Разумкова, і нагадав історію, як Разумков збирав підписні листи щодо імпічменту президента.

Крім того, у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Також тоді ще спікер Верховної Ради Дмитро Разумков казав, що вважає, що президент Володимир Зеленський не повинен йти на другий термін. Він пояснив журналістам, чому, на його думку, Зеленський має обмежитися одним терміном президенства.