Разумков пояснив, чому він не підписує закон про олігархів

Раніше Разумков заявляв, що підпише закон про олігархів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не може підписати законопроєкт №5599 про олігархів через розбіжності з профільним комітетом про редакцію документа. Під час брифінгу спікер парламенту пояснив журналістам, що він не може підписати закон про олігархів з двох причин. Перша – подані опозицією проєкти постанов про скасування ухвалення цього закону. Поки Рада не відхилить їх, спікер не може підписати документ, голосування планується на вівторок, 5 жовтня.

Другою причиною, з якої законопроєкт не може бути підписаний, Разумков назвав позицію профільного комітету про те, які правки були враховані під час ухвалення законопроєкту в другому читанні.





«Сьогодні комітет займає позицію страуса, коли говорить, що ті правки, які були проголосовані, ми вважаємо їх не проголосованими, і не включає їх в текст закону. Це підробка документів», – заявив Разумков.

За його словами, крім правок, які були підтримані або відхилені залом парламенту, були правки, які не ставилися на голосування і мають залишитися в редакції, вказаній в таблиці поправок.

«У таблиці було чітко вказано, що моя правка і правка Івана Крулька була врахована», – упевнений Разумков.

Разумков заявив, що підпише закон, якщо в представленій комітетом на підпис редакції буде враховано те, як проголосував зал.

Також Дмитро Разумков вважає, що президент Володимир Зеленський не повинен йти на другий термін.

Напередодні Разумков заявив, що Зеленський може ветувати законопроєкт про олігархів.

Раніше Разумков заявляв, що підпише закон про олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки близьких до олігархів депутатських груп «За Майбутнє» та «Довіра» прийняли проєкт закону в другому читанні.

24 вересня виявилося, що під час голосування було підтримано дві взаємовиключаючі правки в частині органу влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів.

Тим часом 30 вересня стало відомо, що «Слуги народу» запускають процедуру відкликання Разумкова. Керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив ще одне звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради.

Також Разумков розповів, хто хоче зайняти його крісло у Раді.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

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