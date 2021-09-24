Голова Венеціанської комісії подзвонив Зеленському через закон про олігархів

Венеційська комісія готує висновок щодо закону про олігархів на 15-16 грудня

Голова Венеціанської комісії просить надати комісії проголосований текст закону для розгляду та підготовки відповідного висновку

За ініціативою голови Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомлє пресслужба Офісу президента.

Джанні Букіккіо відзначив ухвалення у Верховній Раді України ініційованого президентом закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Голова Венеціанської комісії також звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній Главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку.

Зеленський і Джанні Букіккіо констатували єдність підходів щодо необхідності розбудови в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи.

Президент наголосив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними – «ні кроку назад у судовій реформі».

Раніше «Євросолідарність» заявила про злочин, який стався у Раді 23 вересня.

Нагадаємо, учора, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.