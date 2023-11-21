Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС – Зеленський

За словами Зеленського, Україна незабаром має ухвалити нові рішення, які належало б зробити до весни

Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені. Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні.

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За словами Зеленського, Україна незабаром має ухвалити нові рішення щодо вступу в ЄС, які «належало б зробити до весни».

«Тобто за графіком уже після політичного рішення ЄС про початок переговорів. Україна має абсолютно чітку позицію – усе реалізувати, бути повністю готовою до початку переговорів, бо для нас це все дуже конкретно: кожен успіх нашої держави додає впевненості, мотивації нашим людям, усім тим, хто захищає Україну, хто нам допомагає. Сьогодні ми обговорили, як рухаємося, і, звичайно, дуже важливо, щоб Європейський Союз зі свого боку виконав свою обіцянку, ухваливши рішення для України, давши нам старт переговорів», – сказав глава держави.

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Також Зеленський розповів детальніше про візит міністра оборони Бориса Пісторіуса, зокрема те, що посадовець відвідав не лише Київ, а був і в регіонах нашої держави. Зеленський обговорив з міністром Борисом Пісторіусом ситуацію на полі бою зараз, нашу співпрацю, зокрема, у спільному виробництві озброєнь.

«Ми маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини – це оборонна підтримка, мільярд триста мільйонів євро, і, серед іншого, в цьому пакеті – посилення нашої ППО, а саме – виробництво нових систем IRIS-T й ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть урятовані від російського терору. Дуже важливо, що в цьому пакеті також і потрібна нам артилерія – справді дуже серйозний пакет. Німеччина – серед лідерів у допомозі нашому захисту, нашій державі та у збереженні миру в усій Європі», – наголосив Зеленський.

Крім того, президент Зеленський повідомив, що під час зустрічі в Києві з президенткою Маєю Санду обговорив весь спектр україно-молдовських відносин.

«І особливий акцент, звичайно, на тому, як можемо посилити наші економіки, нашу безпеку. Говорили про наш експорт, про взаємодію в трикутнику Україна – Молдова – Румунія. Я дякую вам, Має, пані Президент, за щирість і волю у зміцненні наших відносин. Україна й Молдова разом – разом з усіма нашими партнерами – здатні додати зростання та соціальної справедливості і для наших країн, і для всього нашого регіону», – сказав президент України.

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Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув сьогодні до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами подальшу військову допомогу. У Міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини.

До слова, під час візиту до Києва сьогодні, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 21 листопада оголосив про новий пакет допомоги Україні.