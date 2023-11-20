ЄС продає росіянам продукцію для забезпечення армії: спливли факти на мільйони доларів

Деякі російські виробники взуття знаходяться під санкціями України з травня цього року

Російські виробники взуття для військових «Донобувь», «Фарадей», «Іскож» та «Юнічел» у 2023 році напряму імпортували продукції з Європи на $4,1 млн. У списку товарів: шкіра, клей, запчастини для взуттєвих станків та інше, про що повідомляє проєкт Trap Aggressor.

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У списку найбільших європейських постачальників:

італійська компанія Conceria Cervinia Spa ($1,7 млн);

білорусько-німецька компанія Belintertrans Germany Gmbh ($0,9 млн);

німецька компанія Neuhaus Gmbh ($0,7 млн).

В рамках дослідження зразків взуття окупантів виявлено берці, які виробили ці компанії. Журналісти вивчили торгівельні бази і закупівлі компаній, які і виробляють це взуття, у європейських країнах.

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Російська компанія «Фарадей» у 2023 році презентувала свою продукцію на виставці «Армія-2023», а у 2022 році отримала як мінімум 6 замовлень на взуття від Міністерства внутрішніх справ Росії на загальну суму $50 млн. З початку 2023-го року ця фірма купила шкіри та інших товарів у італійської компанії Conceria Cervinia Spa на $1,7 млн, німецької компанії Jakob Keck Chemie Gmbh на $300 тис та Salamander Sps Gmbh & Co.Kg на $80 тис.

У 2023 році європейським ключовим постачальником «Донобуві» стала німецька компанія Salamander Sps Gmbh & Co Kg, яка поставила напряму цій компанії в Росію шкіри на $60 тис. Кіровський комбінат штучних шкір «Іскож» в серпні випустив експериментальну партію взуття для російських розвідників та штурмовиків. Найбільшим європейським постачальником «Іскожу» у 2023 році стала німецька компанія Neuhaus Gmbh, яка поставила російській компанії електрогенератор вартістю $700 тис. Також іспанська компанія Celme Sl поставила російському комбінату станок для виготовлення гумової підошви вартістю $400 тис.

Російська компанія «Юнічел» раніше не виготовляла саме військове взуття, проте після запиту від держави почала переходити на виробництво берців для солдатів. У цьому їй допомогла білоруська фірма з офісом в Німеччині Belintertrans Germany, яка за 2023 рік поставила «Юнічелу» креми, резину тощо різних європейських виробників на $900 тис. Belintertrans Germany відправляли товари в росію від імені компанії з назвою Taiga International Trading Srl – італійської компанії російських бізнесменів.

Trap Aggressor звернувся до перелічених компаній з країн ЄС за коментарем, однак відповіді поки що не отримав. У статті йдеться, що у травні 2023 року німецька компанія Salamander публічно пообіцяла добровільно перестати торгувати з росіянами.

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«Щоб підкреслити чітку та недвозначну позицію Salamander на боці України, незважаючи на вищезазначені аргументи, було вирішено негайно припинити поставки двом зацікавленим клієнтам, а також припинити весь інший бізнес у Росії та Білорусі. Непрості сусідні країни також будуть піддані критичному огляду в короткостроковій перспективі. Підхід Salamander жорсткіший і жорсткіший, ніж вимагає поточний список санкцій ЄС», – заявили у компанії.

Журналісти нагадали, що Європейський Союз не застосовував повноцінне ембарго на торгівлю з Росією, а лише обмежив її окремими товарами – наприклад, військового чи подвійного призначення. Шкіра, гума, підошви чи інші елементи виготовлення одягу не потрапляють під заборону.

Зазначається також, що «Донобувь» та «Фарадей» знаходяться під санкціями в Україні з травня 2023 року, і внесення цих компаній під санкції ЄС могло б ускладнити процес торгівлі. Trap Aggressor додав, що нідерландська адвокатеса Хелен Овер де Лінден, яка системно працює з законодавством у сфері санкцій Європейського Союзу, вважає торгівлю навіть товарами для виробництва взуття, забороненою, тому що так чи інакше, кінцевий споживач.

«Моя думка ґрунтується на статті 2 (1) регламенту ЄС 833/2014. Стаття 2 1. Забороняється продавати, постачати, передавати або експортувати, прямо чи опосередковано, товари та технології подвійного використання, незалежно від того, чи вони походять із Союзу, будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії або для використання в Росії, якщо ці предмети призначені або можуть бути призначені, повністю або частково, для військового використання або для військового кінцевого користувача. Якщо кінцевим споживачем є російська армія, будь-які закуплені нею товари та технології подвійного призначення вважаються призначеними для військового використання», – пояснила експертка.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

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Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.