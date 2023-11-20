Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС продає росіянам продукцію для забезпечення армії: спливли факти на мільйони доларів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЄС продає росіянам продукцію для забезпечення армії: спливли факти на мільйони доларів
Елементи виготовлення взуття відсутні у переліку підсанкційних товарів подвійного призначення
фото з відкритих джерел

Деякі російські виробники взуття знаходяться під санкціями України з травня цього року

Російські виробники взуття для військових «Донобувь», «Фарадей», «Іскож» та «Юнічел» у 2023 році напряму імпортували продукції з Європи на $4,1 млн. У списку товарів: шкіра, клей, запчастини для взуттєвих станків та інше, про що повідомляє проєкт Trap Aggressor.

У списку найбільших європейських постачальників:

  • італійська компанія Conceria Cervinia Spa ($1,7 млн);
  • білорусько-німецька компанія Belintertrans Germany Gmbh ($0,9 млн);
  • німецька компанія Neuhaus Gmbh ($0,7 млн).

В рамках дослідження зразків взуття окупантів виявлено берці, які виробили ці компанії. Журналісти вивчили торгівельні бази і закупівлі компаній, які і виробляють це взуття, у європейських країнах.

Російська компанія «Фарадей» у 2023 році презентувала свою продукцію на виставці «Армія-2023», а у 2022 році отримала як мінімум 6 замовлень на взуття від Міністерства внутрішніх справ Росії на загальну суму $50 млн. З початку 2023-го року ця фірма купила шкіри та інших товарів у італійської компанії Conceria Cervinia Spa на $1,7 млн, німецької компанії Jakob Keck Chemie Gmbh на $300 тис та Salamander Sps Gmbh & Co.Kg на $80 тис.

ЄС продає росіянам продукцію для забезпечення армії: спливли факти на мільйони доларів фото 1

У 2023 році європейським ключовим постачальником  «Донобуві» стала німецька компанія Salamander Sps Gmbh & Co Kg, яка поставила напряму цій компанії в Росію шкіри на $60 тис. Кіровський комбінат штучних шкір «Іскож» в серпні випустив експериментальну партію взуття для російських розвідників та штурмовиків. Найбільшим європейським постачальником «Іскожу» у 2023 році стала німецька компанія Neuhaus Gmbh, яка поставила російській компанії електрогенератор вартістю $700 тис. Також іспанська компанія Celme Sl поставила російському комбінату станок для виготовлення гумової підошви вартістю $400 тис.

ЄС продає росіянам продукцію для забезпечення армії: спливли факти на мільйони доларів фото 2

Російська компанія «Юнічел» раніше не виготовляла саме військове взуття, проте після запиту від держави почала переходити на виробництво берців для солдатів. У цьому їй допомогла білоруська фірма з офісом в Німеччині Belintertrans Germany, яка за 2023 рік поставила «Юнічелу» креми, резину тощо різних європейських виробників на $900 тис. Belintertrans Germany відправляли товари в росію від імені компанії з назвою Taiga International Trading Srl – італійської компанії російських бізнесменів.

Trap Aggressor звернувся до перелічених  компаній з країн ЄС за коментарем, однак відповіді поки що не отримав. У статті йдеться, що у травні 2023 року німецька компанія Salamander публічно пообіцяла добровільно перестати торгувати з росіянами.

«Щоб підкреслити чітку та недвозначну позицію Salamander на боці України, незважаючи на вищезазначені аргументи, було вирішено негайно припинити поставки двом зацікавленим клієнтам, а також припинити весь інший бізнес у Росії та Білорусі. Непрості сусідні країни також будуть піддані критичному огляду в короткостроковій перспективі. Підхід Salamander жорсткіший і жорсткіший, ніж вимагає поточний список санкцій ЄС», – заявили у компанії.

Журналісти нагадали, що Європейський Союз не застосовував повноцінне ембарго на торгівлю з Росією, а лише обмежив її окремими товарами – наприклад, військового чи подвійного призначення. Шкіра, гума, підошви чи інші елементи виготовлення одягу не потрапляють під заборону.

ЄС продає росіянам продукцію для забезпечення армії: спливли факти на мільйони доларів фото 3

Зазначається також, що «Донобувь» та «Фарадей» знаходяться під санкціями в Україні з травня 2023 року, і внесення цих компаній під санкції ЄС могло б ускладнити процес торгівлі. Trap Aggressor додав, що нідерландська адвокатеса Хелен Овер де Лінден, яка системно працює з законодавством у сфері санкцій Європейського Союзу, вважає торгівлю навіть товарами для виробництва взуття, забороненою, тому що так чи інакше, кінцевий споживач.

«Моя думка ґрунтується на статті 2 (1) регламенту ЄС 833/2014. Стаття 2 1. Забороняється продавати, постачати, передавати або експортувати, прямо чи опосередковано, товари та технології подвійного використання, незалежно від того, чи вони походять із Союзу,  будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії або для використання в Росії, якщо ці предмети призначені або можуть бути призначені, повністю або частково, для військового використання або для військового кінцевого користувача. Якщо кінцевим споживачем є російська армія, будь-які закуплені нею товари та технології подвійного призначення вважаються призначеними для військового використання», – пояснила експертка.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія санкції ембарго Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація погіршується, а держава не квапиться її виправляти
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика
30 жовтня, 13:33
Фінляндія продовжує спорудження нового паркану на кордоні з Росією
Фінляндія продемонструвала, як захистилась від Росії (фото)
27 жовтня, 07:29
Валерій Залужний назвав, що потрібно для перемоги над РФ
Кремль відреагував на статтю Залужного
3 листопада, 08:01
Санкції Британії зачепили два найбільших російських виробника золота – Nordgold та Highland Gold
Британія вдарила санкціями по трьох секторах російської економіки
8 листопада, 18:03
Наслідки удару по вантажному судні під прапором Ліберії
Удар по судну під прапором Ліберії на Одещині: аналіз розвідки Британії
10 листопада, 11:56
«Зуби дракона» на мосту в Нарві
Естонія встановлює бетонні блоки на кордоні з Росією (фото)
18 листопада, 08:27
Ситуація у КПП Вартіус на кордоні Фінляндії з Росією
Мігранти із Росії на велосипедах штурмують північний кордон Фінляндії
17 листопада, 17:42
Смоленський авіаційний завод виробляє ракети Х-59
Росіяни заявили про атаку дрона на авіазавод, що виробляє ракети
18 листопада, 08:57
Джамала, представляючи Україну, перемогла на «Євробаченні» у 2016 році
Росія оголосила в розшук співачку Джамалу
Сьогодні, 08:58

Економіка

Китайський юань вперше в історії обігнав євро у списку валют для фінансування торгівлі
Китайський юань вперше в історії обігнав євро у списку валют для фінансування торгівлі
ЄС продає росіянам продукцію для забезпечення армії: спливли факти на мільйони доларів
ЄС продає росіянам продукцію для забезпечення армії: спливли факти на мільйони доларів
Шольц розчарував німців новим податком
Шольц розчарував німців новим податком
США ввели обмеження проти двох компаній, пов’язаних із РФ
США ввели обмеження проти двох компаній, пов’язаних із РФ
Стало відомо, коли Євросоюз заборонить імпорт російських алмазів
Стало відомо, коли Євросоюз заборонить імпорт російських алмазів
ЄС сформував раду Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України
ЄС сформував раду Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Біля берегів Туреччини навпіл розірвало корабель, що йшов з України
42K
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
41K
Коли Фаріон боролася за мову, де були ви?
40K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
15K
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
13K
Які неприємності чекають на Україну без грошей США

Новини

Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Сьогодні, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту