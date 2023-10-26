Німеччина стала самою расистською країною ЄС – Tagesschau

Проблема расизму є найбільшою в Німеччині

В ЄС багато темношкірих почуваються дискримінованими через своє походження. Опитування в 13 країнах ЄС показали, що ця проблема є найбільшою в Німеччині, і загострилася в останні роки. Згідно з дослідженням ЄС, проблема расизму проти темношкірих людей у ​​Німеччині значно зросла за останні п’ять років. З 13 держав-членів, у яких Агентство ЄС з фундаментальних прав (FRA) проводило опитування для опитування, Німеччина насправді показала найгірші результати.

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Опитування жителів Євросоюзу з африканським корінням виявило, що 76% опитаних зіткнулися з випадками расизму корінних громадян ФРН через їх походження та зовнішність, за результатами опитування німці виявилися найбільшими расистами в Євросоюзі. Про це пише видання Tagesschau.

У поточному звіті Агентства ЄС з основних прав (FRA) лише Австрія має аналогічний показник із Німеччиною – 72%. Фінляндія йде трохи позаду зі значенням 63%. Дослідження показує найнижчі показники опитування за останні п'ять років у Польщі (20%) та Швеції (25%).

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Зазначається, більше половини опитаних стикалися з дискримінацією під час пошуку та в процесі роботи, 74% – під час пошуку житла. 29% усіх учасників дослідження заявили, що за період з жовтня 2021 року до жовтня 2022 року вони зазнавали расистських нападів.

У опитування було включено інформацію приблизно від 6750 респондентів.

У листопаді 2018 року FRA опублікувала другий звіт про досвід темношкірих людей у ​​ЄС, заснований на даних за 2016 рік. Тоді 52% опитаних у Німеччині сказали, що за останні п’ять років зазнавали словесних або фізичних нападів та дискримінації через своє етнічне походження.

За кольором шкіри і не тільки

Більшість респондентів (38%) відчували явну дискримінацію через колір шкіри протягом останніх п’яти років, за ними йдуть етнічне походження (30%) і релігія (6%).

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Лише за останні дванадцять місяців 29% усіх учасників дослідження заявили, що протягом цього періоду три-п’ять разів вони були об’єктами дискримінаційних або расистських нападів. 23% повідомили про два випадки протягом року, а 19% сказали, що вони були жертвами дискримінації один раз. 16% опитаних повідомили про шість і більше випадків, а одинадцять відсотків відчували «постійну» дискримінацію в повсякденному житті.

На запитання, у яких сферах повсякденного життя постраждалі відчували дискримінацію, більшість респондентів (34%) сказали, що відчували себе в невигідному становищі під час пошуку роботи. 31% зазначили, що стали жертвами дискримінації на роботі. Стільки ж учасників дослідження відчували дискримінацію під час пошуку квартири за останні п’ять років.

Директор FRA Майкл О'Флаерті заявив про «шокуючі» результати опитувань. «Люди африканського походження дедалі частіше зазнають дискримінації просто через колір шкіри», – сказав він, і попередив: «Расизму та дискримінації не повинно бути місця в наших суспільствах».

FRA закликала ЄС та його країни-члени вжити заходів, щоб «забезпечити, щоб люди африканського походження також могли здійснювати свої права без расизму та дискримінації». Покарання мають запобігати дискримінації та расизму, а також дискримінаційній практиці в установах чи органах влади.

До слова, федеральний уряд хоче змінити правила депортації біженців з Німеччини і в середу ухвалив відповідний законопроект. Про це пише Aussiedlerbote.Зокрема, передбачається збільшити максимальний термін так званого затримання до виїзду з країни з 10 до 28 днів. Крім того, планується розширити повноваження влади та посилити заходи проти контрабандистів. За допомогою цього закону, який ще має бути прийнятий Бундестагом, федеральний уряд хоче скоротити кількість депортацій, які не вдається здійснити у найкоротший термін.