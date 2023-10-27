Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним полеглих героїв (відео)

Володимир Зеленський: «Дуже хочу, щоб ці державні нагороди означали, що про наших героїв ніколи не забудуть»

Сьогодні, 27 жовтня, президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Це честь для мене – вручити ордени «Золота Зірка» рідним наших героїв. Двадцять один Герой України. Посмертно. Я дуже хочу, щоб ці державні нагороди означали, що про наших героїв ніколи не забудуть. Що їхні імена та історії – знатимуть. Що Україна завжди буде їм вдячною. Бо кожне імʼя героя – це імʼя подвигу, імʼя порятунку людей, позицій, держави Україна.

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Вічна та світла памʼять нашим героям різних часів, які боролися заради України, заради кожного й кожної, заради всіх українців!» – зазначив глава держави.

Триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удар по району зосередження особового складу та ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби противника.