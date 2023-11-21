Міністр оборони Німеччини прибув з неоголошеним візитом до Києва

Своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини

Сьогодні, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами подальшу військову допомогу. Про це інформує ntv.de.

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Німецький міністр оборони прибув до України з неоголошеним візитом рано зранку потягом. Планується, що він зустрінеться з українськими колегами, зокрема Рустемом Умєровим та президентом Володимиром Зеленським.

У міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини.

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#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023

Основні теми візиту включають навчання українських військових та надання військової допомоги. Крім політичних дискусій, Пісторіус також візьме участь у церемонії покладання вінків на Майдані, де десять років тому розпочалися проєвропейські протести, а також відвідає навчальний центр українських військових.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 листопада, Україна та Німеччина розпочали перший раунд переговорів про двосторонні гарантії безпеки, як це передбачено спільною декларацією, укладеною 12 липня 2023 року у Вільнюсі.

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Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін, який перебуває із робочим візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив у подальшій непохитній підтримці нагальних потреб України на полі бою.