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    Україна вперше візьме участь у навчаннях НАТО Dynamic Move – 2022

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    Україна візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move &ndash; 2022 - Україна вперше візьме участь у навчаннях НАТО Dynamic Move – 2022
    Україна візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move – 2022
    фото: M Risyal Hidayat/Antara Foto/Reuters

    У навчанні братимуть участь представники країн - членів НАТО, а також України і Марокко, які до Dynamic Move 2022 приєднаються як спостерігачі

    Україна вперше візьме участь у командно-штабних навчаннях НАТО Dynamic Move, які мають відбутися з 31 січня до 8 лютого 2022 року в Остенді (Бельгія). Про це повідомлено на сторінці Збройних сил України в Facebook.

    За словами старшого офіцера командування підготовки командування ВМС ЗСУ Артема Матвієнка, метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи із проведення комплексу операцій з розмінування.

    Конференція із планування концепції навчань Dynamic Move 2022 відбулася в Одесі. Учасники попередньо обговорили час і місце проведення навчань, підготовчі цілі і перелік країн, яких буде запрошено до участі, проект сценарію та систему управління залучених до них сил.

    Відзначається, що в Остенді розташовано морську бельгійсько-нідерландську протимінну школу Eguermin, яка водночас є центром обміну досвідом НАТО.

    У навчанні братимуть участь представники країн – членів НАТО, а також України й Марокко, які до Dynamic Move 2022 приєднаються як спостерігачі.

    Раніше США назвали Україну фактичним членом НАТО. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що членство України в Євросоюзі і НАТО – всього лише питання часу.

    До слова, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

    На думку головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного, Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом.

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    Теги: НАТО військові навчання Україна ВМС Марокко
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    Україна вперше візьме участь у навчаннях НАТО Dynamic Move – 2022