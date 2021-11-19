Україна вперше візьме участь у навчаннях НАТО Dynamic Move – 2022

У навчанні братимуть участь представники країн - членів НАТО, а також України і Марокко, які до Dynamic Move 2022 приєднаються як спостерігачі

Україна вперше візьме участь у командно-штабних навчаннях НАТО Dynamic Move, які мають відбутися з 31 січня до 8 лютого 2022 року в Остенді (Бельгія). Про це повідомлено на сторінці Збройних сил України в Facebook.

За словами старшого офіцера командування підготовки командування ВМС ЗСУ Артема Матвієнка, метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи із проведення комплексу операцій з розмінування.

Конференція із планування концепції навчань Dynamic Move 2022 відбулася в Одесі. Учасники попередньо обговорили час і місце проведення навчань, підготовчі цілі і перелік країн, яких буде запрошено до участі, проект сценарію та систему управління залучених до них сил.

Відзначається, що в Остенді розташовано морську бельгійсько-нідерландську протимінну школу Eguermin, яка водночас є центром обміну досвідом НАТО.

У навчанні братимуть участь представники країн – членів НАТО, а також України й Марокко, які до Dynamic Move 2022 приєднаються як спостерігачі.

Раніше США назвали Україну фактичним членом НАТО. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що членство України в Євросоюзі і НАТО – всього лише питання часу.

До слова, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

На думку головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного, Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом.