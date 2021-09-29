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    Угорщина пригрозила блокувати шлях України до НАТО

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    Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш - Угорщина пригрозила блокувати шлях України до НАТО
    Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш
    фото: portfolio.hu

    Будапешт робить різкі заяви у відповідь на критику України щодо газової змови Угорщини та РФ

    Очільник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Україна «не має права втручатися в енергетичну політику суверенної країни», а також, згадавши дипломатичний конфлікт навколо мовного закону, виступив з погрозою про наміри Будапешта блокувати шлях України до НАТО, пише угорське видання Magyar Nemzet.

    «Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами, тоді, коли Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті шляхом внесення змін до закону про освіту, саме тому Угорщині слід продовжувати блокувати її шлях до НАТО», – сказав представник адміністрації Орбана, коментуючи реакцію Києва на угорсько-російський газовий контракт.

    Він додав, вкрай прикро, що «сусідня держава в кінцевому підсумку не може оцінити серію жестів, зроблених Угорщиною, незважаючи на нинішні серйозні суперечки».

    Нагадаємо, 27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

    Украна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

    Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

    Як вже відомо, ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

    В Управлінні комунікацій Оператора ГТС України нагадали, що на сьогоднішній день саме українсько-угорський маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку, проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі, ця співпраця – під питанням.

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    Теги: ЄС Росія газ НАТО Будапешт Газпром дипломатичний конфлікт Угорщина Україна
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    Угорщина пригрозила блокувати шлях України до НАТО