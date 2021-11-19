Австрія перенесла візит Шмигаля через ситуацію з Covid-19

Австрія з понеділка, коли до Відня мав прибути прем'єр України, повертається до локдауну

Нову дату візиту українського прем’єра до Відня буде повідомлено пізніше

Робочий візит прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Австрії, який був запланований на 22 листопада, перенесено через напружену ситуацію з пандемією коронавірусу в країні. Про це «Укрінформу» повідомили у федеральній канцелярії Австрії.

«Робочий візит прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до канцлера Александера Шалленберга, який був оголошений на понеділок, 22 листопада 2021 року, перенесено на невизначений термін через напружену ситуацію з коронавірусом», – повідомили в офісі глави австрійського уряду.

Зазначається, що про нову дату візиту українського прем’єра до Відня буде повідомлено завчасно пізніше.

Напередодні у федеральній канцелярії Австрії повідомили, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок під час робочого візиту до Відня проведе зустріч з федеральним канцлером Австрії Александером Шалленбергом.

Як відомо, Австрія першою з країн ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх.

Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив, що країна введе загальний карантин і обов'язкову вакцинацію від Covid-19. Він уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

Зазначимо, напередодні був зафіксований черговий антирекорд – у країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 тис. нових випадків Covid-19.

Попит на вакцинацію в Австрії в останні дні збільшився, і 66% населення вже повністю щеплені, але це трохи нижче середнього показника по ЄС (понад 67%).

раніше в столиці Австрії Відні розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років, хоча Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

Ще наприкінці жовтня було відомо, що Австрія може запровадити локдаун для невакцинованих. Із понеділка Словаччина вводить локдаун для невакцинованих громадян.

Також стало відомо, що Угорщина введе обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників.

Додамо, що вчора майже 300 тисяч українців отримали ковід-щеплення: названо область-лідер.

За даними МОЗ, в Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей.

Раніше МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Тим часом Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів.

Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

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