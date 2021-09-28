Ми готові до вступу в НАТО – головнокомандувач ЗСУ

Заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача ООС

В Україні повністю розробили стандарти НАТО, тепер рішення за Альянсом, каже генерал Валерій Залужний

Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.

Раніше в українській армії повідомили, що вже три сотні стандартів Альянсу втілено. За словами Залужного, йдеться про стандарти «в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки».

«Та все, чого завгодно. У питаннях застосування. Тобто ми повністю вже фактично розробили оті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідне, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, за його словами, заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача ООС.

«І всі ці розділені посади – це якраз наслідок руху в бік НАТО, в бік цивілізованих відносин. Тому посади розділилися. Тепер я як головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку та за застосування ЗСУ», – сказав Залужний.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний повідомив, що усі бригади Збройних сил України забезпечені безпілотниками.

Крім того, в Україні модернізували половину танків, від радянських зразків у них залишився лише корпус.

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