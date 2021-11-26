Україна втратила мільярди: Аваков вказав на приховану шкоду від заяв Зеленського (відео)

Аваков нагадав про загрози, які виникають через некомпетентність влади

Колишній міністр внутрішніх справ звинуватив владу Зеленського у некомпетентності

Перехід конфлікту чинної влади із Рінатом Ахметовим в медійну площину та невиважені заяви щодо цього протистояння, що пролунали сьогодні від президента Зеленського, завдали суттєвої шкоди Україні. Таку думку колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«У нас проблеми в енергетиці, у нас проблеми із фінансами. І президент дозволяє собі атакувати великий бізнес. Небагато хто з вас розуміє, але за ці дві години акції всіх українських компаній, не тільки «ДТЕК» Ріната Ахметова, всіх українських компаній на Лондонській біржі впали дуже серйозно. Україна за ці дві години втратила мільярди», – наголосив Арсен Аваков.

Також ексочільник Міністерства внутрішніх справ поділився своїм баченням причин кризи в енергетиці та економіці, із якими наразі стикається країна.

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«Некомпетентність тих людей які зараз зібралися у владі – некомпетентність уряду, непрофесійні, несистемні люди. Не маючи достатньо аргументів для якісного управління продукують інтриги, продукують образи та продукують звинувачення», – зазначив Аваков.

На думку ексурядовця, великою проблемою є те, що у тій непростій ситуації, у якій опинилась країна, Володимир Зеленський не шукає спосіб вирішення проблеми, а намагається знайти винних.

Нагадаємо, 26 листопада Зеленський провів пресмарафон та розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова.

Рінат Ахметов, в свою чергу, звинуватив президента Зеленського у «суцільній брехні».

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