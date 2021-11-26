«Треба було дати по морді». Журналіст прокоментував сварку із Зеленським

Журналіст каже, що його стримала лише повага до статусу президента

Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов вважає, що єдиною адекватною відповіддю на звинувачення президента Володимира Зеленського у смертях на Донбасі через публікації, мав би бути ляпас. Однак журналіста зупинила повага до статусу президента. Про це Бутусов розповів ЗМІ після інциденту.

«Чесно кажучи, ви знаєте, якщо б не повага до держави і до статуту президента України верховного головнокомандувача, єдиною відповіддю Зеленському, це треба було встати і дати йому по морді.

Він себе вів у цьому ефірі як людина без моралі і совісті, яка кидається словами через статус і затикає рот з допомогою свого прессекретаря», – заявив журналіст.

Бутусов також назвав «ганебними» звинувачення президента у тому, що журналіст начебто винен у смертях українських військових на Донбасі через його публікацію про застосування військових дронів Bayraktar проти бойовиків ОРДЛО.

За словами журналіста, відео він отримав від українських військових, які пишаються застосуванням новітньої зброї.

Зеленського і главу Офіса президента Андрія Єрмака Бутусов назвав людьми, котрі ніколи не воювали і бачили зону ООС лише як туристи.

Як вже стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: «Я вам скажу – на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами».

Дивитися з 1 години 27 хвилини:

Також Зеленський заявив, що РНБО запровадила санкції проти контрабандистів, серед яких є спонсор Бутусова.

Журналіст, який був серед акредитованих на заході, у відповідь звинуватив Зеленського в брехні. За словами Бутусова, Зеленський сказав усе це, «щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка».

«Ваша тактика така: оббрехати людей, які щось пишуть, видумати купу балачок. Ваша брехня всім дуже добре видна», – заявив Бутусов.

До слова, пресмарафон Зеленський також залишив із скандаалом. Після закінчення марафону охоронці Зеленського спочатку розпихували кореспондентів, які проводжали його до авто, а потім збили з ніг журналістку телеканалу «Прямий».

Нагадаємо, 26 листопада відбувся пресмарафон «30 запитань президенту України». Він розпочався о 12:00 і тривав понад чотири години.

На пресмарафоні Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 до 22 листопада. Він розповів, що літав у Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком. Також президент розповів, чому так тримається за Єрмака.

Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні. Після цього Рінат Ахметов звинуватив президента Зеленського у «суцільній брехні».

Також він заявив, що колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію. Також Зеленський розповів, що Бурба приходив до нього з «інформацією про походження коронавірусу та формулою вакцини». Глава держави підкреслив, що не довіряв Бурбі.

Також Зеленський і Шустер гостро з’ясовували стосунки. Зеленський звинуватив відомого журналіста в тому, що він «служить олігарху»