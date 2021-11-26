Зеленський із скандалом покинув пресмарафон (відео)

Охоронці Зеленського збили з ніг журналістку «Прямого»

Сьогодні ввечері через агресивну президентську охорону журналістку ледве не затоптали ногами. Після закінчення пресмарафону Володимира Зеленського охоронці спочатку розпихували кореспондентів, які проводжали президента до авто, а потім збили з ніг журналістку телеканалу «Прямий». Відео опублікував Телеграм-канал PavlovskyNews.

Президентові потрібно було прориватися через натовп журналістів, яких не пустили на захід.

Охорона Зеленського грубо відштовхувала представників ЗМІ. Через це біля кортежу утворилася тіснява. Під час неї й постраждала журналістка телеканалу «Прямий» – вона впала на бруківку.

Нагадаємо, сьогодні біля коворкінгу, де відбувався пресмарафон, протестували представники ЗМІ. Журналісти невдоволені тим, що Офіс президента анонсував пресконференцію менш ніж за добу та не провів попередню акредитацію, а лише запросив представників певних ЗМІ.

На пресмарафоні Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 до 22 листопада. Він розповів, що літав у Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком. Також президент розповів, чому так тримається за Єрмака.

Очільник держави повідомив, що можливість запровадження в Україні онлайн-голосування від час виборів є цілком імовірною.

Володимир Зеленський відмежувався від компанії «Студія квартал 95» і заявив, що не отримує дивідентів від показу серіалів компанії у Росії.

Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

Також Зеленський каже, що колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію. Також Зеленський розповів, що Бурба приходив до нього з «інформацією про походження коронавірусу та формулою вакцини». Глава держави підкреслив, що не довіряв Бурбі.

Не обійшлося без скандалів. Зеленський гучно посварився із журналістом Юрієм Бутусовим.

Зеленський і Шустер гостро з’ясовували стосунки. Зеленський звинуватив відомого журналіста в тому, що він «служить олігарху».

Зазначимо, що Зеленський уже проводив пресмарафон у закладі громадського харчування – 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.

Нагадаємо, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 року Зеленський провів 14-годинний пресмарафон. Зеленський відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.