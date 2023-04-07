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Україна запропонувала РФ обміняти полонених мусульман з нагоди Рамадану: Кремль відмовив

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна запропонувала РФ обміняти полонених мусульман з нагоди Рамадану: Кремль відмовив
фото ілюстративне

Україна пропонувала провести обмін мусульман за принципом «всіх на всіх»

Українська сторона запропонувала російським загарбникам обміняти всіх полонених мусульман на честь початку Рамадану – священного місяця для прихильників Ісламу. Але Кремль відмовився від такої ініціативи. Про це розповіла радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман «всіх на всіх» з обох сторін на знак поваги до їхньої культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму», – зазначила Зарівна.

За її словами, така ініціатива є однією з багатьох креативних рішень України у питанні обміну полоненими. «Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших», – додала радниця голови Банкової.

Нагадаємо, 3 квітня, Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та 2 цивільних. Зазначається, що також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя. Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців. 

Теги: Україна полон обмін полоненими мусульмани

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