Федерація тенісу України закликала не бойкотувати змагання з росіянами

Українські тенісисти впевнені, що таке рішення стане санкцією не проти агресорів, а проти українців

Федерація тенісу України звернулася до Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту з закликом не забороняти українцям брати участь у змаганнях разом із російськими та білоруськими спортсменами. Відповідне звернення оприлюднене на сайті ФТУ.

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Його підписали президент федерації Сергій Лагур, перша ракетка України Ангеліна Калініна, а також тенісисти Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Надія Кіченок, Олександр Овчаренко, Владислав Орлов та Ілля Білобородько.

Як ідеться у зверненні, у разі бойкоту Україною змагань, де беруть участь росіяни і білоруси, український теніс зазнає краху.

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«Таке рішення призведе до руйнації українського тенісу, адже гравці з цих країн беруть участь майже у кожному змаганні. Таке рішення стане санкцією не проти агресорів, а проти українців, які кожен на своєму рівні просувають проукраїнську позицію в кожному куточку світу, де вони грають…», – зазначають у ФТУ.

Українські спортсмени впевнені: якщо росіяни та білоруси допускаються до змагань, із ними треба грати та перемагати їх, а не уникати протистояння, беручи приклад в українських військових.

«Ми виступаємо з позицією продовжувати виступати на міжнародних змаганнях, активізувати боротьбу за відсторонення гравців з росії та білорусі. Бити їх на кортах по всьому світу», – резюмували представники українського тенісу.

Нагадаємо, що головні тенісні асоціації світу ATP та WTA дозволяють виступати тенісистам Росії та Білорусі на своїх турнірах у нейтральному статусі.

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Водночас Україна вимагає, щоб російським і білоруським спортсменам було повністю заборонено виступати на міжнародних змаганнях, інакше українські атлети бойкотуватимуть їх.