Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула з російського полону 12 громадян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула з російського полону 12 громадян (відео)
Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців
фото:пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників

Сьогодні, 3 квітня, Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та 2 цивільних. Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки в Донецькій області, поблизу Кремінної та Червонопопівки в Луганській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

В Штабі додали, що військові належать до 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

5 фото
На весь екран

Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців. Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 5 звільнених з російського полону є важкопораненими. Він вкотре наголосив, що Україна потребує допуску до місць утримання громадян нашої країни. За його словами, РФ не забезпечує належні умови перебування.

Раніше повідомлялося, що Росія заявляє про передачу Україні п'ятьох поранених воїнів.

 

Теги: обмін полоненими відео Холодний Яр Україна військові полон росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику
СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику
Україна повернула з російського полону 12 громадян (відео)
Україна повернула з російського полону 12 громадян (відео)
«Так хочеться бути схожим на НАБУ чи СБУ»: мережа висміяла нову уніформу Тищенка
«Так хочеться бути схожим на НАБУ чи СБУ»: мережа висміяла нову уніформу Тищенка
Росія заявляє про передачу Україні п'ятьох поранених воїнів
Росія заявляє про передачу Україні п'ятьох поранених воїнів
Росіяни вдарили по лікарні Херсона, де перебувало 200 пацієнтів (відео)
Росіяни вдарили по лікарні Херсона, де перебувало 200 пацієнтів (відео)
Розпалював антисемітські настрої на Закарпатті: СБУ затримала ворожого агента
Розпалював антисемітські настрої на Закарпатті: СБУ затримала ворожого агента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
22K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
21K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
17K
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
12K
Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці
11K
3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Сьогодні, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Сьогодні, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту