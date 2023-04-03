Україна повернула з російського полону 12 громадян (відео)

Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців

Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників

Сьогодні, 3 квітня, Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та 2 цивільних. Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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«Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки в Донецькій області, поблизу Кремінної та Червонопопівки в Луганській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

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В Штабі додали, що військові належать до 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

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Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців. Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 5 звільнених з російського полону є важкопораненими. Він вкотре наголосив, що Україна потребує допуску до місць утримання громадян нашої країни. За його словами, РФ не забезпечує належні умови перебування.

Раніше повідомлялося, що Росія заявляє про передачу Україні п'ятьох поранених воїнів.