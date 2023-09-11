Україна запустила сімейну послугу з оформлення паспортів
Тепер батьки зможуть одночасно оформити документи собі та дітям
В Україні запускають сімейну послугу по видачі паспортів. Тепер батьки зможуть одночасно оформити документи собі та дітям. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Зокрема, батьки зможуть оформити одночасно:
- ID-картку та паспорт для виїзду за кордон для себе;
- собі ID-картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт для дітей до 14 років;
- собі ID-картку, а також закордонний паспорт для дітей до 14 років.
Отримати послугу може одних з законних представників для:
- особи, яка не досягла 14-річного віку.
- особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.
Для отримання послуги необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу Державної міграційної служби (ДМС), центру обслуговування «Паспортний сервіс» в Україні чи за кордоном або в ЦНАП. При цьому зазначається, що якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова.
Нагадаємо, у заміні старих паспортів-книжок поки немає потреби, але деяким українцям все ж таки доведеться це зробити, навіть за відсутності бажання.
До слова, український закордонний паспорт піднявся у міжнародному рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири рядки. Він посів 30 місце за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без віз.
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