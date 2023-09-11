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Україна запустила сімейну послугу з оформлення паспортів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна запустила сімейну послугу з оформлення паспортів
Для отримання послуги з видачі паспортів необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу Державної міграційної служби
фото з відкритих джерел

Тепер батьки зможуть одночасно оформити документи собі та дітям

В Україні запускають сімейну послугу по видачі паспортів. Тепер батьки зможуть одночасно оформити документи собі та дітям. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Тепер батьки зможуть одночасно оформити документи собі та дітям
Тепер батьки зможуть одночасно оформити документи собі та дітям
фото: МВС

Зокрема, батьки зможуть оформити одночасно:

  • ID-картку та паспорт для виїзду за кордон для себе;
  • собі ID-картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт для дітей до 14 років;
  • собі ID-картку, а також закордонний паспорт для дітей до 14 років.

Отримати послугу може одних з законних представників для:

  • особи, яка не досягла 14-річного віку.
  • особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.

Для отримання послуги необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу Державної міграційної служби (ДМС), центру обслуговування «Паспортний сервіс» в Україні чи за кордоном або в ЦНАП. При цьому зазначається, що якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова.

Нагадаємо, у заміні старих паспортів-книжок поки немає потреби, але деяким українцям все ж таки доведеться це зробити, навіть за відсутності бажання.

До слова, український закордонний паспорт піднявся у міжнародному рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири рядки. Він посів 30 місце за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без віз.

Теги: паспорт МВС сім'я документи

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