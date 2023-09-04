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ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
Рашисти тероризують населення окупованих територій
фото з відкритих джерел

На окупованих територіях рашисти намагаються створити так звані загони тероборони

На окупованих українських територіях російські загарбники намагаються залучити паспортизованих громадян до лав так званих загонів територіальної оборони з метою використання їх на фронті. Про це повідомила під час телемарафону керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі підрозділи армії виснажені, тож воювати з ЗСУ приїздять нерідко «потріпані» загони.

«Наша бойова робота не дає їм такого передиху, ми продовжуємо свою роботу. Контрбатарейно їх тероризуємо у відповідь», – заявила Гуменюк.

Тож російські військові намагаються поповнити ресурс за рахунок населення окупованих територій, в тому числі й тих, кого насильно паспортизували. Їм пропонують вступити в так звані загони територіальної оборони, переконуючи, що «вони будуть потрібні тільки на території своїх населених пунктів».

Як повідомлялося, під час проведення контрольованих Кремлем псевдовиборів на окупованих територіях України планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на «виборчих дільницях» в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.

Нагадаємо, триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Теги: війна окупанти паспорт Україна

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