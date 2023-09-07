Бійці ВМС знищили два російські катери

Військові також ліквідували 17 ворожих квадрокоптерів

Українські бійці Військово-морських сил знищили за добу два катери російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

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«Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупантів, два катери, дві артилерійські систему, дві одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом ЗСУ знищили ворожий склад із ракетами для гелікоптерів.

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На складі зберігалися керовані ракети 9М127 «Віхрь», які окупанти запускають із гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52. Під час ведення аеророзвідки операторами ССО було виявлено скупчення техніки та боєприпасів. Після ідентифікації та візуального спостереження цілей координати було оперативно передано побратимам з артилерії.

Триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.