Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бійці ВМС знищили два російські катери

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бійці ВМС знищили два російські катери
фото ілюстративне

Військові також ліквідували 17 ворожих квадрокоптерів

Українські бійці Військово-морських сил знищили за добу два катери російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

«Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупантів, два катери, дві артилерійські систему, дві одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом ЗСУ знищили ворожий склад із ракетами для гелікоптерів.

На складі зберігалися керовані ракети 9М127 «Віхрь», які окупанти запускають із гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52. Під час ведення аеророзвідки операторами ССО було виявлено скупчення техніки та боєприпасів. Після ідентифікації та візуального спостереження цілей координати було оперативно передано побратимам з артилерії.

Триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. 

Читайте також: Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
Теги: окупанти обстріл ворог МВС корабель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Бавовна» застала окупантів зненацька
ЗСУ знищили склад окупантів на Донеччині. Потужне відео
5 вересня, 22:33
На Хрещатику у Києві до Дня Незалежності влаштували виставку знищеної військової техніки російських окупантів
Танки, гаубиці, залишки ракет на Хрещатику: як Україна відзначає День Незалежності
24 серпня, 09:38
У будинках вибуховою хвилею вибило вікна
Нічна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)
22 серпня, 07:16
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу в Херсоні
Росіяни вдарили по Херсону: є жертви
18 серпня, 21:40
Окупанти атакували церкву напередодні свята Преображення Господнього
Росіяни атакували Херсонщину, влучили у Вознесенський храм (фото)
18 серпня, 15:47
Туреччина попередила Росію про ризик ескалації судноплавства в Чорному морі
Туреччина попередила Росію про ризик ескалації судноплавства в Чорному морі
18 серпня, 02:57
ЗСУ показали, як нищать ворога за допомогою Himars
ЗСУ показали, як нищать ворога за допомогою Himars
15 серпня, 23:03
Рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні
Окупанти завдали масованого удару по Очакову: виникла пожежа
12 серпня, 08:01
Окупанти вдалися до чергових провокацій, щоб знайти представників українського підпілля
Окупанти відходять з Каховки? Міноборони попередило про провокацію
8 серпня, 12:53

Події в Україні

Росіяни з балістики обстріляли Запорізький район
Росіяни з балістики обстріляли Запорізький район
Бійці ВМС знищили два російські катери
Бійці ВМС знищили два російські катери
Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
Ракетні удари по Запоріжжю, Одещину знову атакували «шахеди»: ситуація в регіонах
Ракетні удари по Запоріжжю, Одещину знову атакували «шахеди»: ситуація в регіонах
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з вісьмома «Калібрами»
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з вісьмома «Калібрами»
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
55K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
25K
Кінець ери Bayraktar? Турецька оборонна промисловість змінює профіль
18K
Адвокат: Коломойському некомфортно у СІЗО
18K
Вірменія кличе до себе війська США після істерики Путіна
15K
Соратниця Порошенка шокована новими цінами у їдальні Верховної Ради (фото)

Новини

«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту