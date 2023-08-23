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Міністр МВС відреагував на пропозицію декриміналізувати порнографію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр МВС відреагував на пропозицію декриміналізувати порнографію
Очільник МВС зазначив, що не читав законопроєкту про легалізацію порно та обов'язково зробить це, коли у нього буде час
фото з відкритих джерел

Клименко вважає, що є законопроєкти, які набагато важливіші для функціонування держави, аніж легалізація порно

У Верховній Раді наразі є законопроєкти, які набагато важливіші для функціонування держави, сектору безпеки і оборони, аніж легалізація порнографії. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Наразі зусилля правоохоронців спрямовано на притягнення до відповідальності тих, хто поширює дитячу порнографію.

«На викриття педофілів, які діють у мережі. Ми з цим контингентом працюємо і будемо далі працювати. Загалом же, як на мене, під час війни декриміналізація порнографії – не найголовніше наше завдання», – сказав очільник МВС. 

«Багато хто забув, скільки в нас людей щодня гине на війні й отримує серйозні поранення і яким чином ми взагалі тримаємо фронт. Тобто вся країна важко, але витримує. Як казав президент, стомлені ми всі, але ми знаємо, що, крім нас, ворога ніхто не зупинить. Якби можна було зупинити ворога тим, що поміняти людей на посадах або декриміналізували ту чи іншу статтю Кримінального кодексу, мабуть, ми це вже давно зробили б або зробив би президент. Тому я вважаю, що ті десятки та сотні законопроєктів, які є у Верховній Раді, набагато важливіші для функціонування держави і сектору безпеки та оборони, ніж ті питання, які ви поставили і які ставлять у мережі», – додав Клименко.

Очільник МВС зазначив, що не читав законопроєкту та обов'язково зробить це, коли у нього буде час.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порнографічного контенту.

Раніше президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію громадянина Т.М. Сіромського «Про легалізацію еротики та порно на території України».

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Теги: порно Ігор Клименко депутат міністр МВС

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