Український паспорт піднявся у світовому рейтингу Henley & Partners
Загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 146
Український закордонний паспорт піднявся у міжнародному рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири рядки. Він посів 30 місце за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без віз. Про це повідомляє пресслужба Henley & Partners.
За даними компанії, за рік громадяни України отримали можливість у рамках безвізового режиму відвідувати Джибуті, Ізраїль та Сурінам. Таким чином, загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 146.
Загалом у рейтингу 103 місця. Україна розділяє тридцяте з Гренадою та Сент-Люсією. Три останні місця в рейтингу посіли Сирія, Ірак і Афганістан.
Список лідерів:
- Сінгапур (громадяни можуть відвідувати 192 країни без віз).
- Італія, Німеччина, Іспанія (громадяни можуть відвідувати 190 країн без віз).
- Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, Японія (громадяни можуть відвідувати 189 країн без віз).
- Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (громадяни можуть відвідувати 188 країн без віз).
- Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Португалія (громадяни можуть відвідувати 187 країн без віз).
- Австралія, Угорщина, Польща (громадяни можуть відвідувати 186 країн без віз).
- Канада, Греція (громадяни можуть відвідувати 185 країн без віз).
- Литва, США (громадяни можуть відвідувати 184 країни без віз).
- Латвія, Словаччина, Словенія (громадяни можуть відвідувати 183 країни без віз).
- Естонія, Ісландія (громадяни можуть відвідувати 182 країни без віз).
Цьогорічний рейтинг відрізняється від попередніх, оскільки Японія вперше за п'ять років не посіла перше місце.
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