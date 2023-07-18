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Український паспорт піднявся у світовому рейтингу Henley & Partners

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український паспорт піднявся у світовому рейтингу Henley & Partners
Україна розділяє 30 місце в топі Henley & Partners з Гренадою та Сент-Люсією
фото з відкритих джерел

Загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 146

Український закордонний паспорт піднявся у міжнародному рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири рядки. Він посів 30 місце за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без віз. Про це повідомляє пресслужба Henley & Partners.

За даними компанії, за рік громадяни України отримали можливість у рамках безвізового режиму відвідувати Джибуті, Ізраїль та Сурінам. Таким чином, загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 146.

Загалом у рейтингу 103 місця. Україна розділяє тридцяте з Гренадою та Сент-Люсією. Три останні місця в рейтингу посіли Сирія, Ірак і Афганістан.

Список лідерів:

  1. Сінгапур (громадяни можуть відвідувати 192 країни без віз).
  2. Італія, Німеччина, Іспанія (громадяни можуть відвідувати 190 країн без віз).
  3. Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, Японія (громадяни можуть відвідувати 189 країн без віз).
  4. Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (громадяни можуть відвідувати 188 країн без віз).
  5. Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Португалія (громадяни можуть відвідувати 187 країн без віз).
  6. Австралія, Угорщина, Польща (громадяни можуть відвідувати 186 країн без віз).
  7. Канада, Греція (громадяни можуть відвідувати 185 країн без віз).
  8. Литва, США (громадяни можуть відвідувати 184 країни без віз).
  9. Латвія, Словаччина, Словенія (громадяни можуть відвідувати 183 країни без віз).
  10. Естонія, Ісландія (громадяни можуть відвідувати 182 країни без віз).

Цьогорічний рейтинг відрізняється від попередніх, оскільки Японія вперше за п'ять років не посіла перше місце.

Нагадаємо, у польських законодавців нова ідея. Вони хочуть запровадити положення про те, що кожен професійний водій у Польщі повинен мати «сертифікат про знання польської мови на рівні мінімум А2». Втім, такого документа не мають навіть самі поляки.

До слова, у Москві сильна злива зі шквальним вітром. До кінця дня на жителів столиці чекають гроза та град, а вночі ще й зниження температури.

Теги: паспорт рейтинг візи

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