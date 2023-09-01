Юристи розповіли, коли українці зобов’язані замінити паспорт-книжечку на ID-картку

Інколи старий паспорт доведеться змінити, якщо навіть немає на це бажання

У заміні старих паспортів-книжок поки немає потреби, але деяким українцям все ж таки доведеться це зробити, навіть за відсутності бажання. Причини перерахував Telegram-канал «Ти ж юрист».

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Українське законодавство не передбачає кінцевої дати паспортів зразка 1994 року, тож усі охочі можуть без проблем користуватися ними.

Однак у публікації зазначається, що є деякі випадки, коли отримання ID-картки відбувається обов'язково. До них відносяться:

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втрата чи викрадення документа;

пошкодження паспорта (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, нечитаємі написи та ін.);

зміна прізвища чи інших персональних даних власником документа;

відсутність фото у паспорті через місяць після досягнення його власником 25 чи 45 років.

За винятком цих випадків, заміна паспорта-книжечки на ID-картку здійснюється виключно за власним бажанням.

Варто зазначити, що, за словами адвоката Владислава Фірсова, українські паспорти старого зразка повинні були зникнути у 2018 році. Натомість тих документів, які з різних причин втрачали свою силу, мали видаватися ID-картки.

Реалізувати задумане не вдалося, оскільки відповідні рішення оскаржили у суді – відмова у видачі паспорта-книги порушує багато прав громадян. Наприклад, право на відмову від збору, зберігання та обробки персональних даних.

Нагадаємо, військовослужбовці Держприкордонслужби на в’їзді у Київ зупинили громадянина Росії. Прикордонники з’ясували, що росіянин 1994 року народження в’їхав в Україну перед початком широкомасштабного вторгнення РФ та перевищив термін перебування в нашій країні. Під час перевірки його закордонного російського паспорта прикордонники виявили напис «Слава Україні» та намальоване серце.