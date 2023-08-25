Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сергія Крука звільнено з посади голови ДСНС

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Сергія Крука звільнено з посади голови ДСНС
Сергія Крука звільнили з посади голови ДСНС
фото з відкритих джерел

Сергія Крука звільнили з посади за результатами внутрішньої перевірки

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 

Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

«Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення», – написав Ігор Клименко.

Ігор Клименко додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував зміни у Державній службі України з надзвичайних ситуацій

«Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни», – заявив Клименко.

Раніше повідомлялось, Державне бюро розслідувань 3 серпня оголосило підозру посадовцям ДСНС у справі про загибель в авіакатастрофі у Броварах керівництва МВС. Як заявили в ДБР, «посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей».

4 серпня Печерський районний суд Києва у справі про авіакатастрофу в Броварах заарештував на два місяці без права внесення застави чотирьох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще одному призначив домашній арешт.

Читайте також: Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
Теги: МВС ДСНС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Бавовна» в Криму: повідомляють про «приліт» в особовий склад окупантів
«Бавовна» в Криму: повідомляють про «приліт» в особовий склад окупантів
Втопила мати? Подробиці смерті двох хлопчиків на Рівненщині
Втопила мати? Подробиці смерті двох хлопчиків на Рівненщині
Сергія Крука звільнено з посади голови ДСНС
Сергія Крука звільнено з посади голови ДСНС
Керівництво Франківська фіктивно влаштувало своїх родичів у військкомат
Керівництво Франківська фіктивно влаштувало своїх родичів у військкомат
Війська РФ активно переміщуються в бік Бердянська та Розівки (фото, відео)
Війська РФ активно переміщуються в бік Бердянська та Розівки (фото, відео)
В Україні стався землетрус (мапа)
В Україні стався землетрус (мапа)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Німеччина відсилає назад до Польщі тисячі мігрантів: причина
15K
Зеленський прокоментував збиття літака Пригожина
13K
Експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу
12K
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
11K
У Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового: їх затримала поліція (фото, відео)
7485
Захисники близькі до другої лінії оборони росіян на півдні. Аналіз ISW

Новини

Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Вчора, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту