Сергія Крука звільнено з посади голови ДСНС

Сергія Крука звільнили з посади за результатами внутрішньої перевірки

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

«Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення», – написав Ігор Клименко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ігор Клименко додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував зміни у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни», – заявив Клименко.

Раніше повідомлялось, Державне бюро розслідувань 3 серпня оголосило підозру посадовцям ДСНС у справі про загибель в авіакатастрофі у Броварах керівництва МВС. Як заявили в ДБР, «посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей».

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 серпня Печерський районний суд Києва у справі про авіакатастрофу в Броварах заарештував на два місяці без права внесення застави чотирьох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще одному призначив домашній арешт.