Українське місто отримало найвищу відзнаку ПАРЄ

Нагорода Europe Prize, заснована у 1955 році, є найвищою відзнакою, що може бути присуджена європейському місту

На фінальному етапі окрім українців за приз змагалися також німецькі міста Бамберг і Мюнстер та польське Кельце

Місто Хмельницький виграло 2021 Europe Prize – найвищу нагороду, яку щорічно присуджує Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) містам, які найактивніше просувають європейські ідеали.

Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

На фінальному етапі за приз змагалися також німецькі Бамберг і Мюнстер та польське Кельце.

«Місто постійно намагається розширити співпрацю та налагодити економічне, наукове, технічне, культурне партнерство з новими містами. Воно також активно переймається захистом довкілля та має проєкти у цій сфері», – зазначають у повідомленні ПАРЄ.

Відзначається, що у Хмельницькому є багато програм для молоді - програми обміну між школами й ВНЗ з навчальними закладами в інших країнах Європи, у школах проводиться День Європи, молодь знайомлять з культурою і традиціями європейських країн через різноманітні події.

«Перемога у фіналі і Приз Європи – це, насправді, результат довгої, наполегливої, цілеспрямованої впертої праці усієї нашої команди - команди хмельничан», – додав у Facebook мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Нагорода Europe Prize, заснована у 1955 році, є найвищою відзнакою, що може бути присуджена європейському місту. Сам приз складається із кубка, диплома і стипендії, яка може бути використана для навчального візиту молоді міста-переможця до європейських установ.

Хмельницький – третє українське місто, яке виграло Europe Prize. У 2010 нагороду присудили Харкову, у 2018 році – Івано-Франківську.