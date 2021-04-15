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    Українське місто отримало найвищу відзнаку ПАРЄ

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    Нагорода Europe Prize, заснована у 1955 році, є найвищою відзнакою, що може бути присуджена європейському місту - Українське місто отримало найвищу відзнаку ПАРЄ
    Нагорода Europe Prize, заснована у 1955 році, є найвищою відзнакою, що може бути присуджена європейському місту

    На фінальному етапі окрім українців за приз змагалися також німецькі міста Бамберг і Мюнстер та польське Кельце

    Місто Хмельницький виграло 2021 Europe Prize – найвищу нагороду, яку щорічно присуджує Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) містам, які найактивніше просувають європейські ідеали.

    Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

    На фінальному етапі за приз змагалися також німецькі Бамберг і Мюнстер та польське Кельце.

    «Місто постійно намагається розширити співпрацю та налагодити економічне, наукове, технічне, культурне партнерство з новими містами. Воно також активно переймається захистом довкілля та має проєкти у цій сфері», – зазначають у повідомленні ПАРЄ.

    Відзначається, що у Хмельницькому є багато програм для молоді - програми обміну між школами й ВНЗ з навчальними закладами в інших країнах Європи, у школах проводиться День Європи, молодь знайомлять з культурою і традиціями європейських країн через різноманітні події.

    «Перемога у фіналі і Приз Європи – це, насправді, результат довгої, наполегливої, цілеспрямованої впертої праці усієї нашої команди - команди хмельничан», – додав у Facebook мер Хмельницького Олександр Симчишин.

    Нагорода Europe Prize, заснована у 1955 році, є найвищою відзнакою, що може бути присуджена європейському місту. Сам приз складається із кубка, диплома і стипендії, яка може бути використана для навчального візиту молоді міста-переможця до європейських установ.

    Хмельницький – третє українське місто, яке виграло Europe Prize. У 2010 нагороду присудили Харкову, у 2018 році – Івано-Франківську.

    Теги: ЄС Європа ПАРЄ політика мер Хмельницький місто
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