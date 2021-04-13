На в'їзді у Кропивницький гостей зустрічає стела: «Кіров – гад»

У листопаді 2020 року стелу відремонтували, а напис пофарбували в червоний колір

Невідомі частково демонтували літери старої назви міста Кіровоград

На в’їзді до міста Кропивницького з миколаївського напрямку невідомі частково демонтували стелу зі старою назвою міста Кіровоград. І тепер приїжджих зустрічай напис «Кіров гад». Про це повідомляє місцеве видання «Гречка».

Інцидент стався 11 квітня на в'їзді в Кропивницький. Старий напис стоїть там до сих пір, незважаючи на закон про декомунізацію. Крім того, 14 липня 2016 року місто офіційно було перейменовано з Кіровограду на Кропивницький.

Видання уточнює, що в листопаді 2020 року стелу відремонтували, а напис пофарбували в червоний колір.

Місцеві чиновники, зокрема ексглава спецінспекції Андрій Максюта, стверджують, що не можуть знести стелу через те, що вона знаходиться на кордоні двох сільгоспгосподарств і по документам нікому не належить.