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    На в'їзді у Кропивницький гостей зустрічає стела: «Кіров – гад»

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    У листопаді 2020 року стелу відремонтували, а напис пофарбували в червоний колір - На в'їзді у Кропивницький гостей зустрічає стела: «Кіров – гад»

    У листопаді 2020 року стелу відремонтували, а напис пофарбували в червоний колір

    Фото gre4ka.info

    Невідомі частково демонтували літери старої назви міста Кіровоград

    На в’їзді до міста Кропивницького з миколаївського напрямку невідомі частково демонтували стелу зі старою назвою міста Кіровоград. І тепер приїжджих зустрічай напис «Кіров гад». Про це повідомляє місцеве видання «Гречка».

    Інцидент стався 11 квітня на в'їзді в Кропивницький. Старий напис стоїть там до сих пір, незважаючи на закон про декомунізацію. Крім того, 14 липня 2016 року місто офіційно було перейменовано з Кіровограду на Кропивницький.

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    На в'їзді у Кропивницький гостей зустрічає стела: «Кіров – гад»
    На в'їзді у Кропивницький гостей зустрічає стела: «Кіров – гад»

    Видання уточнює, що в листопаді 2020 року стелу відремонтували, а напис пофарбували в червоний колір.

    Місцеві чиновники, зокрема ексглава спецінспекції Андрій Максюта, стверджують, що не можуть знести стелу через те, що вона знаходиться на кордоні двох сільгоспгосподарств і по документам нікому не належить.

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    Теги: декомунізація Кропивницький Кіровоградщина місто
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