Парламент дозволив містам мати старост

Староста проводить комунікацію між владою та мешканцями, розглядає проблеми населення, організовує різні заходи

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, яким пропонується врегулювати питання статусу старост, зокрема дозволити старостам бути у містах. Відповідне рішення на позачерговому засіданні 15 квітня підтримали 239 депутатів.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту №4535, пропонується надати можливості містам та адміністративним центрам мати старост. Також пропонується правове регулювання питання створення старостинських округів та можливість затвердження Положень про старост відповідними місцевими радами.

У цьому законопроєкті пропонується дозволити проводити громадське обговорення кандидатур на посаду старости з мешканцями перед внесенням їх на розгляд ради. Тобто, законопроєктом пропонується зробити громадські обговорення обов'язковими.

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Крім цього, в деяких великих громадах з понад півсотнею населених пунктів пропонується зняти норму про обов'язковість входження старости до складу виконавчого комітету. Водночас він отримуватиме гарантоване право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому та інших органах ради. Також за рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюватимуться окремі завдання адміністратора Центру надання адміністративних послуг.

Також новостворені громади матимуть змогу створювати старостинські округи, до складу яких входитимуть села, селища та міста, які не є адміністративними центрами громади.

Крім цього, пропонується припиняти повноваження осіб, які виконували обов’язки старости в старостинському окрузі з дня набуття повноважень особою, обраною утвореною територіальною громадою. Документом також виключається стаття про дострокове припинення повноважень старости.

Староста повинен буде працювати у раді громади на постійній основі і не повинен буде суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької або наукової роботи), займатися підприємницькою діяльністю та отримувати від цього прибуток.