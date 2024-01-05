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Українське посольство звернулося до Італії через виставку про Маріуполь

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українське посольство звернулося до Італії через виставку про Маріуполь
Італія готує виставку про те, як Маріуполь переживає «відновлення» після захоплення міста російськими окупантами
фото з відкритих джерел

Посольство України в Римі вже надіслало офіційний запит про скасування заходу

Посольство України надіслало Італії запит на скасування скандальної виставки про те, як «відновлюють» тимчасово окупований росіянами Маріуполь. Про це повідомляє дипломатичне відомство у Facebook.

У посольстві нагадали, що пропагандистську виставку про Маріуполь в італійському місті Модена заплановано на 20 січня. Міністерство закордонних справ України вважає такий захід провокацією.

«Посольство України в Римі вже надіслало офіційний запит про скасування заходу», – зазначає дипломатичне відомство.

Також Мер Модени Джан Карло Музареллі на своїй сторінці у Facebook заявив, що жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію війни в Україні.

«Немає жодного патронату з боку муніципалітету та жодної форми підтримки, тим більше економічної, для цієї події», – зазначив він.

Мер Модени додав, що муніципалітет приймає українських біженців та разом із багатьма об'єднаннями допомагає ініціативам на користь миру.

Нагадаємо, Італія готує виставку про те, як Маріуполь переживає «відновлення» після захоплення міста російськими окупантами. Україна назвала цей захід пропагандистським.

У Facebook з'явився анонс події, яку планують провести в італійському місті Модена 20 січня. Опис виставки містить типові пропагандистські наративи, зокрема про «швидкий процес відновлення» після того, як Маріуполь захопили російські війська.

Виставку-конференцію організовує культурна асоціація «Росія Емілія-Романья». Організатори обіцяють показати "результати роботи нової міської адміністрації» після окупації Маріуполя.

На заході плануються виступи президента асоціації Луки Россі, генерального консула РФ Дмитра Штодіна, італійського представника міжнародного руху русофілів Елізео Бертоласі та «незалежного журналіста» Андреа Лучіді.

Теги: виставка Італія МЗС дипломатія Маріуполь

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