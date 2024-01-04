Італія готує виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя: МЗС відреагувало

МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення

Італія готує виставку про те, як Маріуполь переживає «відновлення» після захоплення міста російськими окупантами. Україна назвала цей захід пропагандистським. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенко.

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«Виставка в Модені про «розквіт» Маріуполя під російською окупацією – провокація», – йдеться у повідомленні.

МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

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«На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція», – уточнив Ніколенко.

У Facebook з'явився анонс події, яку планують провести в італійському місті Модена 20 січня. Опис виставки містить типові пропагандистські наративи, зокрема про «швидкий процес відновлення» після того, як Маріуполь захопили російські війська.

Виставку-конференцію організовує культурна асоціація «Росія Емілія-Романья». Організатори обіцяють показати "результати роботи нової міської адміністрації» після окупації Маріуполя.

На заході плануються виступи президента асоціації Луки Россі, генерального консула РФ Дмитра Штодіна, італійського представника міжнародного руху русофілів Елізео Бертоласі та «незалежного журналіста» Андреа Лучіді.

До відома, фільм «20 днів у Маріуполі» претендує на «Оскар» у двох номінаціях.