Іран назвав Україну «чорним ринком» зброї для ХАМАСу: МЗС відреагував

Голова міністерства закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що «одним із чорних ринків, з якого вони можуть отримати зброю, є Україна»

Офіційний Іран заявив, що ХАМАС нібито отримує зброю з «чорного ринку» України. Лицемірність країни стає ще більш очевидною на тлі того, що вона досі не хоче сприймати докази щодо її допомоги Росії. Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на заяву міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіяна під час його онлайн-виступу на Дохійському форумі 11 грудня 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова міністерства закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян підтвердив підтримку Тегерана «в минулому» ХАМАСу, Хезболлі та Ісламському джихаду. За його словами, підтримка нібито відповідала нормам міжнародного права.

Коментуючи поставки зброї угрупованням, він також заявив, що «одним із чорних ринків, з якого вони можуть отримати зброю, є Україна». Міністерство закордонних справ відкидає провокативні й безпідставні звинувачення Ірану, оскільки вони не відповідають дійсності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна має прозорі механізми моніторингу отримання та використання озброєння. Це, зі свого боку, дозволяє активно протидіяти пропаганді, а також фейковим звинуваченням.

«Лицемірність згаданої заяви стає ще більш очевидною, якщо врахувати підтверджені прямі поставки Іраном дронів Росії, які вже давно доведені реальними доказами та фактами, які Іран не хоче ані сприймати, ані бачити, попри їх абсолютну очевидність та безсумнівність», – йдеться у повідомленні.

МЗС вкотре застерегло Іран від наслідків підтримки війни проти України, які значно переважають будь-яку вигоду від співпраці з країною-терористом Росією. «Іран має відмовитися від своїх деструктивних дій та дотримуватися принципів і норм міжнародного права», – додали в пресслужбі.

Раніше Білий дім повідомив, що Росія та Іран поглиблюють співпрацю в оборонній галузі.