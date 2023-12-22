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Фільм «20 днів у Маріуполі» претендує на «Оскар» у двох номінаціях

Діана Гасюк
glavcom.ua
Фільм «20 днів у Маріуполі» претендує на «Оскар» у двох номінаціях
Кадр з фільму «20 днів у Маріуполі»

«20 днів у Маріуполі» претендує на перемогу номінаціях «Найкращий документальний фільм» та «Найкращий міжнародний фільм»

Документальний фільм про початок облоги Маріуполя з боку російських загарбників увійшов до шортлиста у двох номінаціях премії «Оскар». Про це повідомляє офіційний сайт «Оскара». 

«20 днів у Маріуполі» претендує на перемогу номінаціях «Найкращий документальний фільм» та «Найкращий міжнародний фільм».

«20 днів у Маріуполі»- фільм українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із ним над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці йдеться про початок повномасштабного вторгнення РФ, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

У 2023 році автори стрічки стали лауреатами Пулітцерівської премії у категорії «Служіння суспільству».

Зокрема до шортлиста в номінації «Документальний фільм» потрапив ще один фільм про Україну «Звідки куди». Він демонструє загальний портрет українських біженців, що мають спільно знайти безпечне місце у вирі війни.

Серед номінантів на «Оскар» в різних категоріях - фільми Грети Гервіг «Барбі», Крістофера Нолана «Оппенгеймер» та Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні».

Остаточний перелік номінантів на премію «Оскар» оголосять 23 січня 2024 року. Церемонія нагородження відбудеться 10 березня у Лос-Анджелесі, її ведучим стане американський комік Джиммі Кіммел.

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Теги: Маріуполь Оскар фільм бомбардування фотограф

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