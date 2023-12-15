Потужні вибухи у Маріуполі: з'явилися деталі наслідків (відео)

Уражено два важливі військові об'єкти окупантів

Місць влучання – два і вони різні

Учора, 14 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі були уражені два важливі об'єкти росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Як зазначається, пізно ввечері 14 грудня пролунало два потужні вибухи. Уражено базу окупантів у районі бетонного заводу та об'єкт на території за торговим центром «Порт-Сіті», де ворог розміщував військову техніку та частини систем ППО.

«Вибухів було два. Місць влучання – два і вони різні. Перше відео з мігрантами – це той самий «бетоний завод». Перше влучання. Друге – територія за «Порт-сіті», де окупанти розміщували військову техніку та частини систем ППО. Друге влучання», – написав Андрющенко.

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Він додав, що в інформації про прильоти в Маріуполі «багато плутанини щодо місця та наслідків». Втім, «наслідкі гарні», хоч пропаганда мовчить.

Нагадаємо, увечері 14 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа.

За повідомленнями місцевого каналу TV7, звук вибуху був дуже потужним і в деяких мешканців тремтіли вікна.

Як повідомлялося, Росія намагається приховати факт диверсії на нафтобазі «Роснєфті» у Воронежі 12 грудня та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах.