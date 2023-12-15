Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Потужні вибухи у Маріуполі: з'явилися деталі наслідків (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Потужні вибухи у Маріуполі: з'явилися деталі наслідків (відео)
Уражено два важливі військові об'єкти окупантів
фото скріншот відео

Місць влучання – два і вони різні

Учора, 14 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі були уражені два важливі об'єкти росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зазначається, пізно ввечері 14 грудня пролунало два потужні вибухи. Уражено базу окупантів у районі бетонного заводу та об'єкт на території за торговим центром «Порт-Сіті», де ворог розміщував військову техніку та частини систем ППО.

«Вибухів було два. Місць влучання – два і вони різні. Перше відео з мігрантами – це той самий «бетоний завод». Перше влучання. Друге – територія за «Порт-сіті», де окупанти розміщували військову техніку та частини систем ППО. Друге влучання», – написав Андрющенко.

Він додав, що в інформації про прильоти в Маріуполі «багато плутанини щодо місця та наслідків». Втім, «наслідкі гарні», хоч пропаганда мовчить.

Нагадаємо, увечері 14 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа.

За повідомленнями місцевого каналу TV7, звук вибуху був дуже потужним і в деяких мешканців тремтіли вікна.

Як повідомлялося, Росія намагається приховати факт диверсії на нафтобазі «Роснєфті» у Воронежі 12 грудня та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах. 

Теги: вибух Маріуполь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили ППО працювали по ворожих цілях
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
18 листопада, 06:50
Неназвані джерела Fox News заявили, що автомобіль намагався прорватися до будівлі прикордонної служби
На кордоні між Канадою та США пролунав потужний вибух (відео)
22 листопада, 21:56
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На Вінниччині пролунали вибухи
5 грудня, 01:55
В Хмельницькій області пролунали вибухи
В Хмельницькій області пролунали вибухи
6 грудня, 02:20
Росіяни здійснили 18 обстрілів населених пунктів Донеччини
Гучна ніч на Харківщині, у Новорайську на вибухівці підірвався чоловік: ситуація в регіонах
15 листопада, 10:54
На Хмельниччині працювали сили ППО
Нічний удар по Хмельниччині: стали відомі наслідки атаки
30 листопада, 07:03
Над Тулою пролітав безпілотник
У російській Тулі ранок почався з вибухів (відео)
26 листопада, 08:52
Уночі російські окупанти атакували Хмельниччину дронами
На Хмельниччині працювали сили ППО
3 грудня, 03:12
Окупанти атакували Одесу «Шахедами»
В Одесі пролунали вибухи
13 грудня, 20:26

Події в Україні

Обдурили державу на мільйони: чиновник «Антонова» зі спільником постануть перед судом
Обдурили державу на мільйони: чиновник «Антонова» зі спільником постануть перед судом
Потужні вибухи у Маріуполі: з'явилися деталі наслідків (відео)
Потужні вибухи у Маріуполі: з'явилися деталі наслідків (відео)
Прокуратура взялася за нардепа Куницького: деталі
Прокуратура взялася за нардепа Куницького: деталі
Скільки ворожих кораблів ворог тримає у Чорному морі: Військово-морські сили розкрили деталі
Скільки ворожих кораблів ворог тримає у Чорному морі: Військово-морські сили розкрили деталі
Росіяни просунулися поблизу Степового та ведуть сильні штурми: аналіз ISW
Росіяни просунулися поблизу Степового та ведуть сильні штурми: аналіз ISW
Уночі РФ вдарила по Україні ракетою і «Шахедами»
Уночі РФ вдарила по Україні ракетою і «Шахедами»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
«Одеса – російське місто». Путін пояснив, чому РФ обстрілює українських дітей
53K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
15K
Ілон Маск хоче російський паспорт: «Путін – непоганий мужик»
12K
Конгрес США зробив «подарунок» Путіну
8299
Розвідка: Росіяни намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі у Воронежі
7898
Буданов розповів, чи триватиме війна у 2025 році

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Вчора, 12:23

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua