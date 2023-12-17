ДТП у Словаччині: МЗС повідомило про постраждалих українців

Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу с. Даргов Требішовського округу Кошицького краю в Словаччині постраждали вісім із 53 пасажирів автобуса, що прямував із Відня до Києва. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

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«ДТП сталася за участю автобуса, який прямував за рейсом Відень - Київ. В автобусі їхали 53 пасажири. Усі - громадяни України. Вісім українців дістали травм середнього ступеня тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає», – розповів Ніколенко.

За його словами, решту пасажирів було перевезено в місто Кошице, де очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він уже на шляху.

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«Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Наші дипломати також проконтролюють, щоб інші пасажири прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником», – додав Ніколенко.

Як повідомлялося, зранку 17 грудня у Словаччині перекинувся автобус із України з 53 пасажирами та двома водіями.

За даними словацького видання sme.sk, первинно було зареєстровано дев'ять постраждалих, зокрема діти. Поранених перевозять до лікарень у Кошице та Требішові.

В оперативному центрі служби швидкої медичної допомоги Словаччини повідомили в соцмережі, що постраждалі пасажири перебувають у свідомості, з травмами голови і кінцівок.

У виданні уточнили, що, окрім 53 пасажирів, в автобусі були також два водії. Серед пасажирів були діти.