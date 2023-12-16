Повернення у радянське минуле: окупанти хочуть встановити пам'ятник Леніну в Маріуполі

Памʼятники Володимиру Леніну у Маріуполі знесли в 2014 році

Де саме хочуть встановити памʼятник поки що не повідомляється

Окупанти планують встановити раніше демонтований памʼятник Володимиру Леніну в центрі тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що памʼятники Володимиру Леніну у Маріуполі знесли в 2014 році. Демонтували їх з площ Свободи, Перемоги та Машинобудівників.

«Судячи з відео окупантів, наразі вони планують встановити статую, яка раніше розміщувалася на площі Машинобудівників біля парку Петровського у Кальміуському районі», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Де саме хочуть встановити памʼятник поки що не повідомляється.

«Не маючи перспектив для майбутнього, загарбники намагаються повернути Маріуполь в радянське минуле», – пише міська рада міста.

Нагадаємо, 14 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі були уражені два важливі об'єкти росіян.

Як повідомлялося, в тимчасово окупованому Маріуполі помітили п'ять одиниць російських військових автомобілів. Особливістю машин було те, що у них їхали люди не у військовій формі.