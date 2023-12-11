Росіяни перекидають «зуби дракона» на Вугледарський напрямок (фото)

Зафіксовано постачання «зубів дракона» з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області

Рух вантажівок йде через Нікольську частину Маріупольського району

Російські загарбники перекидають «зуби дракона» на Вугледарський напрямок. Про це повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Зуби дракона. Знов зафіксовано постачання «зубів дракона» з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області», – розповів він.

Андрющенко зазначив, що рух йде через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям).

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У ніч на 11 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено.

Загалом за минулу добу ворог завдав трьох ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.