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Росіяни перекидають «зуби дракона» на Вугледарський напрямок (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни перекидають «зуби дракона» на Вугледарський напрямок (фото)
Зафіксовано постачання «зубів дракона» з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області
фото ілюстративне

Рух вантажівок йде через Нікольську частину Маріупольського району

Російські загарбники перекидають «зуби дракона» на Вугледарський напрямок. Про це повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни перекидають «зуби дракона» на Вугледарський напрямок (фото) фото 1

«Зуби дракона. Знов зафіксовано постачання «зубів дракона» з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області», – розповів він.

Росіяни перекидають «зуби дракона» на Вугледарський напрямок (фото) фото 2

Андрющенко зазначив, що рух йде через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям).

Росіяни перекидають «зуби дракона» на Вугледарський напрямок (фото) фото 3

У ніч на 11 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено.

Загалом за минулу добу ворог завдав трьох ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти ворог Маріуполь

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