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Український посол розповів, як однією заявою про миротворців збурив польський політикум

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Український посол розповів, як однією заявою про миротворців збурив польський політикум
Посол: 82% поляків вважають, що ніяких військ в Україну не треба відправляти
фото: glavcom.ua

Василь Боднар: «82% поляків вважають, що ніяких військ в Україну не треба відправляти»

Посол України у Польщі Василь Боднар розповів, як його заява про можливість відправки польських миротворців до України у складі міжнародної місії викликала сильну реакцію у польському політикумі. Посол зазначив, що, попри непопулярність цієї теми серед поляків, він підкреслив потенційні економічні наслідки для Польщі. Про це Василь Боднар розповів в інтерв’ю «Главкому».

Василь Боднар зазначив, що 82% поляків виступають проти відправки військ в Україну, що робить цю тему непопулярною. Проте, посол вирішив висловитися з цього приводу, навівши економічний аргумент.

«Я свого часу висловився так: якщо французи і німці відправлять свої війська і за ними піде бізнес, то проєкти з відбудови попадуть у руки цих країн. Що тоді скаже польському уряду бізнес? От тоді почалось…: «Посол прив'язує обов'язковість участі у відбудові з відправкою військ…», – розповів Боднар.

Він визнав, що його слова були «не вірно зрозумілі», але, як він зазначив, після цієї дискусії польська делегація бізнесменів та урядовців, про яку він згадував раніше, все ж прибула до Києва. Це може свідчити про те, що, попри початкове обурення, аргумент щодо потенційної втрати можливостей для участі у відбудові України був почутий.

Нагадаємо, посол України у Польщі Василь Боднар заявив про конструктивний настрій України щодо вибудовування відносин з новообраним президентом Польщі Навроцьким. Він підкреслив важливість діалогу з польським керівництвом, незважаючи на складні історичні питання. Про це Василь Боднар повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Василь Боднар зазначив, що президент України Володимир Зеленський вже привітав пана Навроцького з перемогою на виборах, надіслав офіційного листа та готує телефонну розмову. Посол нагадав про добрі особисті відносини між президентом Зеленським та президентом Дудою, підкреслюючи, що Польща залишається для України «найближчим сусідом, партнером, дорогою життя».

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Теги: посол Польща Україна

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