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Українських водіїв можуть позбавити «довічних» прав – законопроєкт

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Українських водіїв можуть позбавити «довічних» прав – законопроєкт
Запропоновані зміни стосуватимуться не лише нових посвідчень, а й тих, що були видані раніше
фото з відкритих джерел

В Україні можуть змінити термін дії водійських прав: що пропонує Кабмін

Кабінет Міністрів України виступив з ініціативою суттєвих змін у системі видачі та використання водійських посвідчень. Відповідний законопроєкт №8082 вже подано на розгляд до Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроект.

Основна мета законопроєкту – запровадити обмеження строку дії водійських прав відповідно до типу транспортного засобу, з найдовшим терміном у 15 років.

Запропоновані зміни стосуватимуться не лише нових посвідчень, а й тих, що були видані раніше. Зокрема, водіям, які отримали безстрокові документи до 2011 року, після набуття законом чинності доведеться пройти процедуру переоформлення.

Що саме зміниться:

  • Строк дії прав коливатиметься від 10 до 15 років залежно від категорії транспортного засобу.
  • Особи, які неодноразово порушували правила дорожнього руху, проходитимуть повторне тестування – як теоретичне, так і практичне.
  • Перевірки будуть обов’язковими, аби підтвердити належний рівень підготовки водіїв.

Ця ініціатива є складовою ширшої реформи, спрямованої на інтеграцію українських норм до стандартів Європейського Союзу. У багатьох країнах ЄС вже давно діє система періодичного оновлення посвідчень. За оцінками експертів, такий підхід сприяє зменшенню кількості аварій і покращує дисципліну на дорогах.

Фахівці радять українським водіям уважно слідкувати за перебігом розгляду законопроєкту й заздалегідь готуватися до ймовірної необхідності переоформлення документів. Після ухвалення закону, детальний порядок дій буде оприлюднено на офіційних вебресурсах Верховної Ради та МВС.

Нагадаємо, з початку 2025 року в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ було проведено понад 302 тисячі практичних іспитів. Проте успішно впоралися з завданням лише 50,5 тисяч водіїв-початківців – 17%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Це означає, що тільки кожен шостий претендент отримує права з першої спроби.

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Теги: водій Україна законопроєкт

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