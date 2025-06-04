За всі наступні удари по Україні відповідає Трамп

Трамп визнав, що про мир на цьому етапі говорити даремно

На жаль, все, що прилетить цієї та наступної ночі на Україну, – це наслідок безхребетності нинішнього керівництва США.

Що ми маємо у підсумку після телефонної (третьої) розмови Трампа з Путіним?

• 1 •

Трамп визнав, що про мир на цьому етапі говорити даремно. Що в принципі було очевидним. Бо в США розуміють, що у них нема механізмів, які заставили б Путіна відмовитись від літньої кампанії.

• 2 •

Після погроз Путіна відповісти за український удар по російських аеродромах жодного застереження зі сторони Трампа не прозвучало. Значить, будуть бити. Максимальна увага до тривог! А потім Трамп напише, що Україна сама винна.

• 3 •

Санкцій щодо РФ поки не буде. Бо є пункт 4.

• 4 •

Росія знову запропонувала свої «посередницькі послуги» щодо ядерного роззброєння Ірану. Це – намагання стати «корисним» для США, оскільки бізнес-проекти, які обговорювались раніше, Трамп не може реалізувати через ризик несприйняття такого кроку усім цивілізованим світом. Як то кажуть – хочеться, але колеться.

• 5 •

Чекаємо новин від нашої делегації. Можливо, вони привезуть щось добре з Вашингтону. В ідеалі - рішення щодо дозволу на купівлю американської зброї.