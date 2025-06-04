Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

За всі наступні удари по Україні відповідає Трамп

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Трамп визнав, що про мир на цьому етапі говорити даремно

На жаль, все, що прилетить цієї та наступної ночі на Україну, – це наслідок безхребетності нинішнього керівництва США.

Що ми маємо у підсумку після телефонної (третьої) розмови Трампа з Путіним?

• 1 •

Трамп визнав, що про мир на цьому етапі говорити даремно. Що в принципі було очевидним. Бо в США розуміють, що у них нема механізмів, які заставили б Путіна відмовитись від літньої кампанії.

• 2 •

Після погроз Путіна відповісти за український удар по російських аеродромах жодного застереження зі сторони Трампа не прозвучало. Значить, будуть бити. Максимальна увага до тривог! А потім Трамп напише, що Україна сама винна.

• 3 •

Санкцій щодо РФ поки не буде. Бо є пункт 4.

• 4 •

Росія знову запропонувала свої «посередницькі послуги» щодо ядерного роззброєння Ірану. Це – намагання стати «корисним» для США, оскільки бізнес-проекти, які обговорювались раніше, Трамп не може реалізувати через ризик несприйняття такого кроку усім цивілізованим світом. Як то кажуть – хочеться, але колеться.

• 5 •

Чекаємо новин від нашої делегації. Можливо, вони привезуть щось добре з Вашингтону. В ідеалі - рішення щодо дозволу на купівлю американської зброї.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп путін війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол США в НАТО підкреслив, що США цінують зусилля європейських союзників
США відмовили Європі у допомозі «закрити небо» у повоєнній Україні – Bloomberg
Сьогодні, 18:21
Кремль прокоментував імовірну зустріч Путіна, Трампа і Зеленського
Кремль прокоментував імовірну зустріч Путіна, Трампа і Зеленського
Вчора, 18:57
Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати
Сумщина: обов'язкову евакуацію оголошено ще в 11 населених пунктах
31 травня, 10:14
З початку 2025 року зафіксовано щонайменше 12 випадків протиправного перешкоджання представникам ТЦК
«У ТЦК служать воїни, які боронили країну». ЗСУ звернулись з проханням до українців
30 травня, 10:47
РФ втратила в України 10835 танків
Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
21 травня, 07:56
Багато демократів вважають, що Трамп вчинив злочини, які заслуговують на імпічмент
Демократи передумали голосувати за імпічмент Трампа: причина
15 травня, 09:05
Путін залучив до війни в Україні громадян 106 країн світу
Путін залучив до війни в Україні громадян 106 країн світу
14 травня, 07:44
Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин
Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин
11 травня, 10:39
У разі відмови Путіна від умов мирного плану США та ЄС передбачають запровадження нових санкцій проти Росії
Білий дім вважає Путіна суттєвою перешкодою для досягнення миру – Bloomberg
10 травня, 07:31

Віктор Шлінчак

За всі наступні удари по Україні відповідає Трамп
За всі наступні удари по Україні відповідає Трамп
Путін не повторив помилку Порошенка
Путін не повторив помилку Порошенка
Путін вдався до політичного айкідо і відкинув ультиматум Європи
Путін вдався до політичного айкідо і відкинув ультиматум Європи
Перемир'я на 9 травня. Що задумав Путін?
Перемир'я на 9 травня. Що задумав Путін?
Чий Крим? Що треба згадати Трампу
Чий Крим? Що треба згадати Трампу
Для команди Трампа Україна – це сектор Гази, а Росія – Ізраїль
Для команди Трампа Україна – це сектор Гази, а Росія – Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
55K
Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів
46K
Поляки різко змінили ставлення до українців: опитування
19K
Зеленський перетрусив командування ЗСУ: хто втратив і здобув посади
13K
Підмочені кадри Верховної Ради. Хто з зашкварених депутатів досі обіймає важливі посади

Новини

Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Сьогодні, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua