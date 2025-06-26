Україно-польські історичні суперечки. Посол пояснив, як треба вирішувати проблему

Василь Боднар: «У спрощеному вигляді українців показують тільки як вбивць, а поляків – тільки як жертв»

Посол України у Польщі Василь Боднар зазначив, що українців часто подають виключно як убивць, а поляків – лише як жертв. Водночас, за його словами, за польською стороною також стоїть чимало злочинів, скоєних проти українського населення. Про це Боднар зауважив в інтерв’ю «Главкому».

«У спрощеному вигляді українців показують тільки як вбивць, а поляків – тільки як жертв. Насправді ж, за поляками також є багато злочинів, скоєних проти українського населення як на території ІІ Речі Посполитої, що сьогодні є територією України, так і території сьогоднішньої Польщі», – зазначив дипломат.

За словами посла, саме це говорить заява МЗС України, яка вийшла в той день, коли дізнались про публікацію закону Сейму про встановлення Національного дня пам'яті поляків – «жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Речі Посполитої».

«Москалі вирішили використати цю тему для своєї пропаганди: через декілька днів після прийняття закону появляється інформація, що український міністр Микола Точицький нібито зупинив подальші пошукові ексгумаційні роботи в Пужниках. До фальшивого листа нашого міністра додається сфабриковане «відео» з заявою керівника групи експертів з польського боку, який все це «підтверджує». Цей deepfake негайно провокує дуже сильний негатив», – зауважив Боднар.

Проте, як стверджує посол, реакція була блискавичною – міністр Микола Точицький заявив, що це фальшивка, і з польського боку включилось Міністерство культури, влада і опозиція. За його словами, цей Deepfake викликав зворотну реакцію: українці і поляки об’єднались проти російської пропаганди.

«Потім було видано черговий дозвіл на проведення робіт ексгумації у Збоїщах на території Львова. Це було правильно прокомуніковано, були зняті одразу всі застереження, що українці будуть далі блокувати ексгумації. Усе пішло нормальним шляхом. Але ми не знаємо до кінця, як будуть себе вести ті чи інші політичні сили з метою використання цієї теми на свою користь. Ніби вибори закінчились, але вже наступні (парламентські) вибори через два з половиною роки. Тому наше спільне завдання: цю тему правильно комунікували і робити потрібні на практиці речі», – наголосив дипломат.

Боднар вважає, що наразі немає людей з українського боку, які шкодять цій темі. Однак він підкреслив, що емоції все одно присутні: «Ми зняли тему історії у двосторонніх відносинах як негатив. І зараз відновився діалог між міністрами оборони, створена робоча група щодо ВПК, зараз налагоджується співпраця між компаніями. У Львові вже відбувся перший форум представників оборонних секторів, два тижні тому відбулась друга зустріч заступників міністрів у сфері ОПК. Прогрес в історичній тематиці позитивно відображається на багатьох сферах співпраці».

Також посол України у Польщі Василь Боднар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що ключем до порозуміння з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким є історична тематика, яка традиційно має велике значення для польського суспільства.