Головна Країна Політика
search button user button menu button

Українського дипломата затримано в Швейцарії? Реакція МЗС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українського дипломата затримано в Швейцарії? Реакція МЗС
ЗМІ повідомили про затримання українського дипломата у Швейцарії
фото: wikipedia.org

Швейцарська федеральна поліція повідомила, що їй не відомо про будь-які затримання українських громадян

Міністерство закордонних справ відреагувало на інформацію, поширену декілька годин тому у пресі, про затримання українського дипломата в Швейцарії.  Як зазначили в МЗС, наразі усі дипломати перебувають на робочому місці. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.  

«Всі українські дипломати, які працюють в дипломатичних установах України в Швейцарії, на місці; штатно виконують свої обов‘язки. Ба більше, на наше звернення швейцарська федеральна поліція повідомила, що їй не відомо про будь-які затримання українських громадян. Перевіряємо інформацію далі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України.

Згодом з’ясувалося, що у затриманого чи затриманої є дипломатичний статус. Особу передали уповноваженим представникам посольства США.

Теги: МЗС дипломатія Швейцарія поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі Цзіньпін та Джо Байден
Починається довгий етап у відносинах США та Китаю
Вчора, 16:20
«Можемо тільки здогадуватися, де були б ми сьогодні (і чи були б), якби «Київ за три дні»»
Російське МЗС знову відзначилося «креативом»
29 травня, 08:14
Павлік похизувався спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві
Скандал із Віктором Павликом: поліція перевіряє спецперепустку артиста на справжність
23 травня, 18:01
Слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину
В Одесі на смітнику правоохоронці знайшли голову жінки: деталі моторошного вбивства
2 червня, 08:25
Понад 50 скарг про пошкодження майна, є потерпілі: наслідки атаки «шахедів» на Київщину (фото)
Понад 50 скарг про пошкодження майна, є потерпілі: наслідки атаки «шахедів» на Київщину (фото)
30 травня, 08:19
На місці працюють поліцейські та всі екстрені служби
Загинула жінка, є поранені: поліція назвала кількість жертв атаки РФ на Київщину
30 травня, 10:43
У Туреччині поліція перешкодила продажу реліквій
Хотіли продати 1000-річну Біблію: у Туреччині затримано зухвалих викрадачів артефактів (фото)
12 червня, 21:49
На місці падіння уламків почалась пожежа
Обстріл Київщини: в одному із районів є руйнування та постраждалі (фото)
16 червня, 13:10
У Швейцарії затримано українського дипломата (оновлено)
У Швейцарії затримано українського дипломата (оновлено)
Сьогодні, 11:24

Політика

Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу: Зеленський відреагував
Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу: Зеленський відреагував
Українського дипломата затримано в Швейцарії? Реакція МЗС
Українського дипломата затримано в Швейцарії? Реакція МЗС
Глава Інституту національної пам’яті: Ми не маємо заспокоїтись, вийшовши на кордони з Росією
Глава Інституту національної пам’яті: Ми не маємо заспокоїтись, вийшовши на кордони з Росією
Журналісти відшукали віллу доньки Путіна в Австрії (фото)
Журналісти відшукали віллу доньки Путіна в Австрії (фото)
Три країни збудують військові заводи в Україні
Три країни збудують військові заводи в Україні
Справа Богуслаєва: суд продовжив запобіжний захід президенту «Мотор Січі»
Справа Богуслаєва: суд продовжив запобіжний захід президенту «Мотор Січі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок
124K
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
57K
Запорізька АЕС: скільки часу до трагедії? Інтерв’ю з президентом «Енергоатома»
55K
У Швейцарії затримано українського дипломата (оновлено)
46K
Свекруха проти невістки, донька проти мачухи. Чому родичі загиблих воїнів масово штурмують суди
46K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)

Новини

Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 06:35
ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Сьогодні, 05:11
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Сьогодні, 05:04
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту