Українського дипломата затримано в Швейцарії? Реакція МЗС

Швейцарська федеральна поліція повідомила, що їй не відомо про будь-які затримання українських громадян

Міністерство закордонних справ відреагувало на інформацію, поширену декілька годин тому у пресі, про затримання українського дипломата в Швейцарії. Як зазначили в МЗС, наразі усі дипломати перебувають на робочому місці. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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«Всі українські дипломати, які працюють в дипломатичних установах України в Швейцарії, на місці; штатно виконують свої обов‘язки. Ба більше, на наше звернення швейцарська федеральна поліція повідомила, що їй не відомо про будь-які затримання українських громадян. Перевіряємо інформацію далі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України.

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Згодом з’ясувалося, що у затриманого чи затриманої є дипломатичний статус. Особу передали уповноваженим представникам посольства США.