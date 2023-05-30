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Загинула жінка, є поранені: поліція назвала кількість жертв атаки РФ на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинула жінка, є поранені: поліція назвала кількість жертв атаки РФ на Київщину
На місці працюють поліцейські та всі екстрені служби
фото: пресслужба поліції

У Києві поранено девʼять осіб

Під час масованої атаки дронів на Київ та область у ніч проти 30 травня, 13 людей отримали поранення, ще одна жінка загинула. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Голови Національної поліції України Іван Вигівський.

Так, за його словами, у Києві поранено девʼять осіб.

«Цієї важкої ночі у результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, 13 – отримали поранення. У Києві поранено девʼять осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян» – йдеться в повідомленні.

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Також пошкоджено 16 обʼєктів – це цивільні авто, споруди і житлові будинки. На місці працюють поліцейські та всі екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні в ніч проти 30 травня росіяни здійснили масовану атаку на Київ дронами-камікадзе. Безпілотники запускалися кількома хвилями та з різних напрямків. 

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці. 

Теги: росіяни поранення жінка поліція Київщина Київ

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