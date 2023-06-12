Хотіли продати 1000-річну Біблію: у Туреччині затримано зухвалих викрадачів артефактів (фото)
Поліціянти у Стамбулі вийшли на слід 4 злочинців, які хотіли отримати гроші за рідкісні монети та Біблію
Поліція у Стамбулі затримала чотирьох контрабандистів, які намагалися продати 101 монету римської та візантійської епох, а також написану на івриті Біблію віком близько 1100 років. Про це пише видання Mynet.
Чотири зловмисника шукали багатого покупця, щоб продати йому написану івритом Біблію за $500 тисяч. Про це стало відомо поліції турецького міста Стамбул, яка почала розслідування. Підозрюваних у карадіжці було затримано на гарячому під час зустрічі із потенційним клієнтом для покупки старовинних артефактів. Повідомляється що зловмиснки жили у район міста Стамбул - Еюпсултан. Зрозумівши, що підозрювані зустрінуться з покупцями для передачі історичного артефакту, операція поліцією була проведена за 3 різними адресами в районі.
В ході операції було вилучено 101 монету римського та візантійського періодів і 28-сторінкову Біблію, написану івритом на шкірі та папірусі, вік якої становить 1100 років. Вилучені монети було передано до Дирекції археологічних музеїв Стамбула, а біблію з релігійними мотивами було надіслано до Управління рукописів Стамбулу на експертизу.
Нагадаємо, група турецьких палеонтологів виявила останки величезного носорога у провінції Чанкири. Вік знайдених скам'янілостей оцінюється в 28 млн. років. Експерти Музею природничої історії ім. Шехіда Джуми Дага при Інституті досліджень та розвідки корисних копалин Туреччини проводять розкопки в районі села Кемали в в долині річки Кизилирмак з 2015 року.
Керівник групи палеонтології хребетних музеїв природної історії ім. Шехіда Джуми Дага, інженер-геолог Неше Оял повідомила, що в рамках цьогорічних розкопок виявлено нові знахідки у вигляді фрагментів кісток. За її словами, у регіоні було знайдено скам'янілість гігантського носорога, вік якої оцінюється приблизно у 28 мільйонів років.
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