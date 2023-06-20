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У Швейцарії затримано українського дипломата

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Швейцарії затримано українського дипломата
фото ілюстративне

Затриманого передали уповноваженим представникам посольства США

У Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України. Про це повідомляє Група зовнішнього моніторингу tZE inform.

Згодом з’ясувалося, що у затриманого чи затриманої є дипломатичний статус. Особу передали уповноваженим представникам посольства США. 

Додамо, що посол України у Швецарії зараз ексгенпрокурорка Ірина Венедіктова. На сайті посольства жодних коментарів щодо цієї ситуації немає. Тому в коментарях звучать різніверсії про те, хто це може бути. Серед них і сама Венедіктова.

Нагадаємо, нещодавно UBS Group оголосила про завершення придбання Credit Suisse Group, здійснивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року. Поглинання, процес якого тривав понад два місяці, завершило 167-річне незалежне існування Credit Suisse.

Теги: США банк Швейцарія Ірина Венедіктова

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