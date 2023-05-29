Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Російське МЗС знову відзначилося «креативом»

glavcom.ua
«Можемо тільки здогадуватися, де були б ми сьогодні (і чи були б), якби «Київ за три дні»»
фото з відкритих джерел

Тотальної депортації за національною ознакою в СРСР зазнали німці, фіни-інгерманландці, калмики, карачаївці, інгуші, чеченці, балкарці, корейці, кримські татари, турки-месхетинці

28 травня на сторінці МЗС країни-агресора, не згірш ніж у часи холодної війни на шпальтах газети «Правда», з'явилася публікація, присвячена підписанню того дня президентом США Ендрю Джексоном закону про переселення індіанців. Було це в 1830 році.

Тобто практично одночасно з невдалими спробами російського царя Ніколая І організувати спільно з Австрією та Пруссією інтервенцією для придушення революцій у Франції та Бельгії. Але про це МЗС РФ мовчить.

Як і про те, що теж 28 травня, але значно ближчого до нас 1919 року в РСФСР були створені сумнозвісні війська внутрішньої охорони республіки (ВОХР), які згодом прислужилися більшовицькій владі, зокрема, й для конвоювання до таборів мільйонів «ворогів народу» та до т. зв. спецпоселень – представників депортованих народів.

За офіційною статистикою, загалом в СРСР, відродити який заповзялося нинішнє керівництво РФ, жертвами насильницьких переселень за національною ознакою стали близько 6 мільйонів громадян, з них унаслідок депортацій загинули від 1 до 1,5 млн.

Одними з перших жертв депортацій були українці – після перерозподілу в 1925-1928 роках кордонів між радянськими Росією, Білоруссю та Україною з етнічних українських земель Стародубщини, Білгородщини, Орловщини, Дону до Зеленого, Малинового та Сірого Клину були депортовані сотні тисяч українців.

Згодом, після захоплення Радянським Союзом Західної України в 1939-1940 роках були депортовані ще тисячі й тисячі людей. В 1944 році були депортовані кримські татари, депортації не уникнули й інші народи, що жили на півострові. А по війні жертвами депортації знову стали жителі Західної України.

Тотальної депортації за національною ознакою в СРСР зазнали німці, фіни-інгерманландці, калмики, карачаївці, інгуші, чеченці, балкарці, корейці, кримські татари, турки-месхетинці.

А ще жертвами депортацій були поляки, білоруси, курди, азербайджанці, айсори, китайці, іранці, греки, болгари, литовці, латиші, естонці, вірмени, таджики, євреї-ірані, абхази, угорці та представники інших народів.

Російське МЗС могло б згадувати їх ледь не щодня – за датами ухвалення в Москві відповідних рішень.

І почати російське МЗС, яке так перейнялося подіями 28 травня 1830 року в США, могло б хоч із 29 травня 1944 року: тим днем датований лист до Сталіна наркома НКВД Берії про доцільність депортації з Криму болгар, греків та вірмен. На підставі цього листа Державний комітет оборони СРСР ухвалив відповідну постанову, а вже 2 червня заступник наркома Сєров доповів про завершення операції з депортації.

І, до речі, в квітні 2012 року власті США погодилися сплатити понад 1 млрд. доларів представникам 41 індіанського племені – нащадкам тих, хто колись були вигнані зі своїх земель. Але на сторінці МЗС РФ цієї інформації не знайти.

Можемо тільки здогадуватися, де були б ми сьогодні (і чи були б), якби «Київ за три дні».

Кому як, а мені освічені виплодки московського державного інституту міжнародних відносин у краватках і гарних костюмах огидніші за затурканих окупантів, які крадуть електричні чайники, не здогадуючись прихопити підставку.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна дипломатія пропаганда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компанія виробляє популярні солодощі Oreo та Milka
НАЗК внесло виробника популярних солодощів до переліку міжнародних спонсорів війни
25 травня, 18:56
Мешканці російської Чити живуть без каналізації та ходять у туалети з дірками
Виливають нечистоти у двір. Російське Забайкалля тоне в смітті та фекаліях (відео)
22 травня, 09:32
Втеча Зеленського та біолабораторії: найабсурдніші фейки Росії (інфографіка)
Втеча Зеленського та біолабораторії: найабсурдніші фейки Росії (інфографіка)
17 травня, 12:31
Володимир Зеленський зустрівся із лідерами європейських країн
Зеленський повідомив хороші новини з європейського турне (відео)
15 травня, 19:47
Росія блокує експорт українського зерна
Держдеп США закликав про термінову необхідність продовжити зернову угоду
10 травня, 22:20
Брак електроенергії під час ремонту планують компенсувати роботою теплових станцій та імпортом з-за кордону
«Енергоатом» заявив про ремонтні роботи на АЕС: чи будуть відключення світла
9 травня, 19:50
РФ намагається захопити Бахмут з першого серпня минулого року
Окупанти все лізуть і лізуть: репортаж з першої лінії оборони Бахмуту (відео)
5 травня, 14:23
У результаті атаки пошкодження отримав Ан-124
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3 травня, 09:09
Росія не реформується і не лікується
Чому українці вважають, що Росія має зникнути? Конкретні відповіді на запитання
2 травня, 10:08

Сергій Борщевський

Російське МЗС знову відзначилося «креативом»
Російське МЗС знову відзначилося «креативом»
Команда російського «Титаніка» шукає нового капітана: у чому небезпека
Команда російського «Титаніка» шукає нового капітана: у чому небезпека
У кого війна з Росією – у нас чи у шведів?
У кого війна з Росією – у нас чи у шведів?
У Казахстані досі нема українського посла? Про що варто нагадати нашим партнерам
У Казахстані досі нема українського посла? Про що варто нагадати нашим партнерам
Чи є Навальний продуктом життєдіяльності ФСБ?
Чи є Навальний продуктом життєдіяльності ФСБ?
Москва, Кремль... маразм міцнішає
Москва, Кремль... маразм міцнішає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
42K
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
37K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
25K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
22K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)
16K
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту