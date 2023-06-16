Обстріл Київщини: в одному із районів є руйнування та постраждалі (фото)
Наразі на місці працює поліція, лікарі та рятувальники
Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян в одному із районів Київської області пошкоджені приватні будинки. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
«Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київської області пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі», – повідомив Нєбитов.
Наразі на місці працює поліція, лікарі та рятувальники.
Нагадаємо, сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА.
Як повідомлялося, станом на 11:05 в Україні була оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.
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