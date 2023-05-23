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Скандал із Віктором Павликом: поліція перевіряє спецперепустку артиста на справжність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал із Віктором Павликом: поліція перевіряє спецперепустку артиста на справжність
Павлік похизувався спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві
колаж: glavcom.ua

Розпочато кримінальне провадження щодо підробки перепустки Віктора Павліка

Національна поліція України розпочала кримінальне провадження за фактом підроблення спеціальної перепустки для пересування Києвом під час комендантської години, раніше вилученої у артиста Віктора Павлика. Про це відомо з відповіді столичного головного управління Нацполіції на запит видання «Букви».

«16 травня нинішнього року під час моніторингу мережі Інтернет та засобів масової інформації правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину», – йдеться у документі.

Правоохоронці проінформували, що внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових за статтею про підроблення чи використання підроблених документів. 17 травня, за даними Нацполіції, була призначена експертиза спецперепустки, висновок за результатами якої ще очікується. Правоохоронці передали, що триває досудове розслідування.

«Окрім того, до Центрального управління військової служби правопорядку по Києву та Київській області було направлено запит на отримання інформації щодо правомірності видачі такої перепустки», – йдеться у повідомленні.

Скандал із Віктором Павликом: поліція перевіряє спецперепустку артиста на справжність фото 1

Також у поліції зазначили, що «питання видачі, обліку тощо» цих перепусток не входить у компетенції відомства, та порадили журналістам звернутися у КМВА.

16 травня дружина українського співака Віктора Павліка похизувалася у відео «подарунком» від чоловіка: спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві. Шанувальники висловили своє невдоволення, проте артист запевнив, що це «був невдалий жарт дружини» і документ насправді належить йому.

З червня 2022 року міст відкрито лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Саме такий документ Віктор Павлик демонструє на камеру.

17 травня київські правоохоронці вилучили в артиста Віктора Павлика спецперепустку на проїзд закритим Південним мостом, якою вони разом із дружиною хизувалися у соціальних мережах.

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