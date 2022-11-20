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Українську формулу миру сприймають у світі позитивно – звернення Зеленського (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українську формулу миру сприймають у світі позитивно – звернення Зеленського (відео)
Найжорстокіші бої проходять на Донеччині
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 270-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до свого народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що цьогоріч світ побачив, яким вагомим є внесок українців у глобальну продовольчу безпеку.

«Бажаю здоров’я, шановні українці! Завершується цей день – уже 270-й день повномасштабної війни. Коротко звітую. Перше – фронт. Найбільш жорсткі бої, як і раніше, на Донеччині. Хоча атак цієї доби менше – через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою. Луганщина – потроху і з боями рухаємося. Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів із початку дня. Дякую кожному й кожній, хто тримає позиції і хто допомагає нашим силам оборони. Південь – тримаємо оборону, послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів.

Друге – це енергетика. Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти – все триває цілодобово. Вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже багато реальних проблем. Цього вечора стабілізаційні відключення є в 15 областях і в Києві також. Найбільше – Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київщина і столиця. Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам. І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, хто працює заради українців.

Третє – зовнішня політика. Сьогодні звернувся до учасників саміту Міжнародної організації Франкофонії. Це понад 50 країн-учасниць, ще понад два десятки країн-спостерігачів. Африка, Азія, Америка, Європа – всюди чують Україну, всюди знають наші пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу. Одразу скажу, що українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна й реалістична – на відміну від порожньої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до якихось там переговорів. Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру. Кілька важливих міжнародних звернень буде й на новому тижні. І ми вже готуємося.

І ще одне. Традиційно в Україні у третю неділю листопада відзначається День працівників сільського господарства. Чи був колись міжнародний контекст у цього дня? Цьогоріч він точно є. Цьогоріч багато хто у світі побачив, наскільки вагомим є внесок українців у глобальну продовольчу безпеку. Життя мільйонів людей у різних країнах безпосередньо залежить від нашого аграрного сектору. Я дякую всім нашим людям, які працюють на землі, які забезпечують Україну та світ найнеобхіднішим. Завдяки тому, що ви є й працюєте, ми можемо знаходити підтримку для нашої держави у тих країнах, із якими ми поки не маємо традиційних відносин. Але ми матимемо, повірте мені. Слава всім, хто воює за Україну! Слава всім, хто працює й допомагає! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Як відомо, триває 270 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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Теги: Володимир Зеленський війна росія енергетика переговори ЗСУ контрнаступ

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