Україну прийнято до технологічної програми НАТО: що це означає

Членство в MIP є добрим прикладом співпраці України з НАТО

Тепер Україна може посилювати співпрацю з Північноатлантичним альянсом та країнами поза НАТО

За результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group Україну прийнято в багатосторонню програму взаємосумісності (MIP), що реалізує технологічну співпрацю армій держав-членів НАТО. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як асоційований член MIP Україна отримала право спільно розробляти та вносити зміни до ключових стандартів НАТО щодо взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

«Україна має потужний ІТ потенціал і гідного союзника – НАТО. Упевнений, ми привнесемо свою експертизу у розвиток колективної безпеки», – прокоментував міністр оборони Олексій Резніков.

За підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО й програми MIP зроблено вагомий внесок у розвиток української системи ситуаційної обізнаності «Дельта», яка з 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями. Саме на прикладі роботи «Дельти» офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони представили потенціал України на засіданні MIP Steering Group.

«Для України надання статусу члена MIP – це знакове рішення. Тепер Україна може посилювати співпрацю з Північноатлантичним альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує прогрес у розвитку здатності України до ситуаційної обізнаності у світі», – зазначив голова Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев.

Україні вже повідомили про членство в MIP офіційними дипломатичними каналами. Також прапор України буде включено до шаблону оформлення всіх документів MIP. У своєму листі представники НАТО зазначили, що ця подія є добрим прикладом співпраці України з НАТО.

Як відомо, багатостороння програма взаємосумісності (MIP) є програмою технологічного співробітництва збройних сил держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та прагне досягти взаємосумісності національних систем категорії C2IS. Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES – протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління. Взаємодія MIP та українських розробників системи ситуаційної обізнаності «Дельта» здійснюється з 2019 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер може брати участь у розробці нових стандартів НАТО.

29 червня країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет допомоги для України. Альянс розраховує на довгострокову перспективу співпраці.

Також НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.