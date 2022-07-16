Грузія отримала статус оперативного партнера НАТО з операції «Морський страж»

Підрозділи берегової охорони прикордонної поліції МВС Грузії успішно завершили чотирирівневу оцінку

Північноатлантична рада ухвалила позитивне рішення щодо надання Грузії статусу оперативного партнера з операції «Морський страж». Про це повідомили в МВС Грузії, посиланням на «Грузія Online».

Тактичні підрозділи берегової охорони прикордонної поліції МВС Грузії успішно завершили чотирирівневу оцінку НАТО.

Морська операція НАТО з безпеки MSO Sea Guardian стартувала в листопаді 2016 року і замінила військово-морську операцію «Активні зусилля» (Operation Active Endeavor), що діяла в рамках 5-ої статті НАТО в 2001–2016 роках.

Операція Sea Guardian – єдина морська операція військово-морських сил Альянсу, до зони дії якої входить Середземне море. Основна мета операції – забезпечення безпеки на морі та своєчасне реагування на загрози. Згадана операція спрямована на запобігання будь-яким спробам терористичної діяльності на морі.

У 2016 році Грузія офіційно оголосила про приєднання до сил НАТО абордажно-тактичних груп Управління берегової охорони Прикордонної поліції МВС, після чого почалася підготовка згаданих груп відповідно до стандартів оцінки, встановлених НАТО. Після того, як тактичні групи успішно завершили чотирирічну програму оцінки НАТО, Північноатлантична рада визнала Грузію оперативним партнером в операції «Морський страж».

«Це рішення є початком нового етапу поглиблення практичної співпраці між командуванням ВМС НАТО та Береговою охороною Прикордонної поліції», – йдеться у повідомленні МВС Грузії.

Нагадаємо, троє депутатів парламенту Грузії, які займають посади голів комітетів – Димитрі Хундадзе, Созар Субарі та Михайло Кавелашвілі повідомили журналістам, що виходять із правлячої партії «Грузинська мрія» і продовжать роботу в законодавчому органі як безпартійні депутати.

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